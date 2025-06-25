賴與偉大溝通者的距離

賴清德總統日前發表「團結國家十講」開場，首場「國家」即反駁「台灣自古就是中國不可分割的一部分」說法。他表示，希望講演團結國人與朝野，面對來自中國的威脅。在野黨回應，總統從不正面傾聽民意，活在民進黨的台獨宇宙，與其講十遍空話，不如認真好好做一次實事。

賴總統高舉「傾聽國人聲音、最大團結國家」大纛，儼然以團結者自喻，要人民回歸在他旗下，他說明台灣自古以來就有獨立生態系，是南島文化的起源。論者認為，這場演講完全洩漏了賴清德「心中的台獨大男孩」，已等不及要跳出來實現他的建國理想。

總統府發言人郭雅慧表示，賴總統從五二○至今的重要演講，都與十個主題息息相關，總統希望直接面對社會，說明政府立場與推動的各項政策。至於講演對象是民間團體陸續邀請，才促成演講。意即並非府方主動，總統是被動受邀。

觀察從台南的賴市長到今日的賴總統，維持醫生身段始終如一，上任總統後既不想學李登輝總統下鄉走透透，也幾乎沒有在鏡頭下與庶民共餐的畫面，更不想被認為像蔡英文總統一樣宅在家，於是幕僚順應屬性相近的民團邀約，安排大內宣，既可維持賴總統良醫醫國的清高形象，亦能衝高流量，且他們認為十場演講皆是務實論述，與同溫層相濡以沫，何樂而不為？

然而，當前朝野對抗情勢嚴峻，國家認同分歧，惡質罷免之風再度撕裂社會，領導人實有必要開啟對話與共識。傾聽和溝通有諸多方式和正途，賴總統僅獲百分之四十選票當選，民主國家的朝小野大或朝大野小，皆為政黨輪替常態，豈能以少數人之心為天下心？賴總統太高估民進黨的基本盤、低估二千三百萬人的智商、錯估民心望治的期待。

被譽為偉大溝通者的美國雷根總統是共和黨人，二屆任期內參眾兩院分別由共和黨和民主黨掌控。雷根與民主黨籍眾議院議長歐尼爾之間的政策和理念經常相左，雷根仍願意與歐尼爾合作協商預算案。雷根以採取積極減稅措施聞名，由於聯邦赤字節節攀升，國會終能同意採取旨在補強國庫的各項措施，包括修補財政漏洞、降低賦稅優惠。歐尼爾曾連任五屆眾議院議長，他笑稱雷根是「白宮史上最無知的主人」，以及「笑面胡佛」和「自私的啦啦隊長」。但實際上雷根和歐尼爾私下關係親近，尊重對方意見。按雷根在回憶錄所言，他倆是「下午六點以後」的朋友，六點之前只是政治立場不同而已。

雷根面對分裂的國會，廣納反對黨民意，傾聽對方聲音，才順利推行國政，固然與他的樂觀和詼諧風趣有關，而他樹立的典範更值得各國領導者借鏡。

賴總統欲藉團結國家十講成全他念茲在茲的憧憬，其韌性有餘，高度不足，十講之後台灣將更好或變差，拭目以待。