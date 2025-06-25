大樹光電場爭議...破壞土地 形同扼殺再生能源

高雄大樹居民陳情，鄉內五十一公頃山林坡地被開發成光電場，寸草不留，水土無以保持，颱風來襲恐怕遭到滅村，新聞一出引起熱議。經濟部昨日對業者違法在未核准區域進行光電施工裁罰，能源署亦將依法廢止光電許可。

比對光電場開發前後空照圖，筆者腦裡浮現的，是官員、政客演講都少不了的「愛鄉土」、「愛台灣這片土地」等美麗詞藻。打開以「因應氣候變遷」為名，花大錢搞水土保持「工程」的「國土韌性計畫」，更是讓人滿頭霧水。

照說，能把那麼大一片山林「轉型」成光電場，少不了動用大量重型機具、卡車密集活動、進出，且歷經相當一段時間。就算當地居民伸冤無門，也應會驚動環保團體和機關。從中央到地方，哪能讓業者持續推展此重大惡行？至於地方政府的六度勘查，累計開罰九十萬元，更形同為業者開許可繳費單。

主管環境影響評估的環境部、管土地的內政部、管農林的農業部，此前難道都不知情？至於地主─經濟部所屬的自來水公司，難道也寧願將在水資源保育上具珍貴價值的土地出租？

令人很容易想起的，便是五年前台糖公司在屏東縣萬巒的「農電共生」計畫，將全民造林廿年所形成的大片林地，改成太陽光電園區。所以筆者不禁要問，大樹的鄉土犧牲是個案嗎？同樣有大政方針背書，有龐大利益推進的模式，在全台還有多少？

令人最擔心的是，除了嚴重大規模破壞土地和自然生態，還讓原本潔淨的太陽能等再生能源被社會否定。畢竟社會大眾對再生能源的信賴與接受，是決定其未來發展前景的重要關鍵。

永續土地利用和太陽能，都是台灣追求永續未來所不可少。然而利用土地擴充太陽能，尤其在土地有限且珍貴的台灣，原該先顧及可能對農、林及天然棲息地構成的威脅。因此首先必須審慎規畫，力圖將可能的影響減至最小。

台灣的永續土地利用本應同時符合我們這代和後代的需求。若永續土地利用與農業衝突，便有糧食安全與在地經濟的顧慮。這時，也可採用將光電板與農業活動整合在一起的農業光伏技術，以創造雙贏；若與林業衝突時，則可能導致森林砍伐以及碳埋藏減損、生物多樣性及生態系失衡等後果。以太陽能場取代敏感的坡地、濕地等土地，尤應禁止。

因此設置太陽光電場，首應選擇適合場址。其考量因素除了陽光來源充足、電力設施鄰近，另外，包括土地特性與環境等的土地妥適性，更是決定可行性的關鍵。而事前進行審慎評估，不只不是限制太陽能，反能為其長遠、健全發展鋪路。

因為這些評估，可幫忙找出潛在風險，同時建立適當疏緩措施。尤其若能將對自然友善的設計，融入太陽能系統中，更有助於將對野生動物與棲地的衝擊減至最低。期望未來政府展現監督職能，力促太陽能開發商與當地社群等利害關係者之間的合作，以確保產業發展與生態的永續。