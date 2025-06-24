大罷免大失敗 才可解人民痛苦

罷免是在特定情況下，將失職、貪瀆、背叛人民付託之民選公職除名的制度，也是民眾對原本透過選舉將民權授予公職人員或代議士的否定，此制度屬例外情形，應從嚴解釋，如擴張行使罷免權，除將失其特殊性，亦會損害當事人的防禦權。日前民進黨秘書長林右昌以「罷免投同意、反共更有力」為口號，指控「過去一年多，國民黨立委毀憲亂政、親中投共、弱化國安、掏空台灣行徑」，所以民進黨「密接支援行動挺公民」，提出「罷免文宣三箭」。然民進黨支持罷免的理由均屬不確定概念，未依據各選區利益受損的特殊情形而為之，有違法律安定性。

立委有無「毀憲亂政」，選區選民有能力判斷嗎？按立委對全國關切事務，有立即作出反應的責任，其與選民間的關係，非僅學界所稱的委任代表或法定代表。政府畫分選區旨在便利投票，並非畫分民意；憲法中明定，立委在會期中的言論與表決，享有不對外負責及不受逮捕的特權，即為明證。

「法定代表」說，強調人民在選舉民意代表時，著重的不是完全聽命選區的代表性；民代一旦當選，應脫離選區利益的羈絆，以國家整體利益為問政的重點。換言之，民代是憑自己良知與判斷來履行民意受託人的職責。例如高金素梅是山地原住民選區當選的立委，除為其選區爭取利益外，也參與涉及國家整體利益之法案，發揮代議民主的功能。但所謂「毀憲亂政」、「親中投共」，既非事實也與選區利益無關，做為罷免理由是倒果為因、仇恨動員之技倆。

指控立委親中，又涉及各政黨對國家發展的立場，均揭櫫於各政黨章程及政綱；如國民黨黨章謂「力行民主憲政理念，追求國家富強統一目標，實現自由、民主、均富和統一的國家」為奮鬥目標。民進黨黨綱則明定「對內建立法政秩序、對外發展國際外交，以台灣主權獨立為目標」。政黨為實行其黨綱，透過所屬立委反映民意，立委依黨章實踐競選時的諾言，何罪之有？指控藍營立委親中投共並無事實根據，純屬政治鬥爭手法。

「治大國若烹小鮮」為老子治國名言，意指統治者應當少擾動社會，否則就會製造人民的痛苦。「大罷免、大失敗」才可解除台灣人民的痛苦，始符合法律安定性，民主憲政才得繼續運行。