挑動意識形態 無助團結

賴清德總統「團結國家十講」首講，從考古說到現今，主要是強調「中華人民共和國從未擁有台灣、從未統治過台灣一天」。對於賴總統而言，已是老生常談的論述，不足為奇，但把意識形態當作首講，對於國家團結毫無幫助，也不是多數人民所關心的議題。

人民更關心的是，為何要以大罷免來製造社會紛亂及政治對立、耗費國家龐大資源？民生物價會不會持續上漲？台灣會不會缺電？交通秩序及社會治安會不會提升？對於老弱婦孺的福利和照顧會不會好一點？司法會不會更廉明？政府會不會更有行政效率？生活會不會更快樂幸福？

如果賴總統繼續以統獨等意識形態，或政治議題掛帥，不啻是濫用總統職權，來打壓在野黨，激化族群分裂，絕對會被人民看破手腳，自取其辱，而且會讓反賴、反民進黨的人民團結一致，否決大罷免案，等同對賴總統投下不信任票。

賴總統可能要好好思考，還要繼續講下去嗎？