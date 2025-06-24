賴總統團結國家首講 未見台灣現實

美國哈佛大學政治學者奈伊十分重視國家領導者決策的倫理道德，他在《強權者的道德》書中說：「假裝倫理道德沒有任何作用，就和認為太陽明天不會升起一樣盲目」。

賴總統近來「團結國家十講」的首場主題「國家」，被在野批評是「假團結、真鬥爭」，報載，賴只顧促銷台獨史觀，活在「台獨宇宙」內。政治光譜上，賴總統自始自稱「務實台獨工作者」；處理兩岸關係，嘴巴說可坐下來談，卻未見有效行動；國際貿易與市場的定位，則「脫中入北」。詞藻多樣，但「去中化」是不變的基調。

回顧台灣現實情境，民調顯示超過半數以上民眾不贊同「大罷免」；贊同重啟核電廠，淘汰台中港旁的燃煤發電；美元兌台幣匯率升破卅元大關，憂心中小企業主與庶民生計深陷險境；全台製造業、服務業、營建業三大產業指數全跌至二○二○年以來新低等，均被執政黨棄置兩旁，卻把台獨史觀擺中間。

上述台灣現實情境，相當程度呼應了在野人士所言「執政黨活在台獨宇宙」，設若淡忽或偽裝卻未見台灣現實，則與奈伊之言「盲目」又有何異？奈伊認為，有些政治人物只問利益，卻罔視是否合乎道德，一項決策議題涉及多項價值的權衡取捨，倫理道德的推理是必要的。請賴總統切勿獨偏台獨史觀，兩岸血緣連結及生活互動的倫理觀，尤其不可偏廢，台中霧峰「林家花園宮保第」是個活生生的案例。

霧峰台籍人士林文察協助清廷作戰有功，公元一八六四年在福州被太平軍圍攻戰死，清廷追封太子太保，霧峰住所也被封稱「宮保第」，是全台唯一的一品大員官邸。官邸內大花廳戲台鐫刻一品武將麒麟圖像，花廳底層置放陶缸，以利戲台表演擴聲用，建築融合大陸與本土風格，其殊美不遜北京紫禁城內暢春園。後人林俊明董事長善巧管理，開放宮保第供各界人士參訪，見證歷史。

古希臘哲人亞里斯多德說「整體大於部分的總和」，意即「整體」中含有各小部分所沒有的特性，整體與部分實為兩相依存，想了解整體，先需了解各部分及其相互關係。台獨史觀是部分，中華民族史觀是整體，請賴總統明察。