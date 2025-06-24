科技．人文聯合講座／十年方可磨一劍

「十年磨一劍」出自一首古詩，現在對這句話的解釋是，經過十年的琢磨，終於可以有一把非常鋒利的劍了。可是我們現在已經面臨精密工業的要求，應該說「十年方可磨一劍」。

在過去，我國很多工廠都是整廠輸入的；意思是說，我們的設計、製造、安裝、試車、測試、操作培訓等等技術，全部都是輸入的。這種做法現在台灣是絕不可行了，因為這使得這家工廠沒有自己發展的技術。外國工廠會有進步；可是我們的工業產品必須要能外銷，如果我們未能掌握自行發展的關鍵性技術，就無法外銷，也就無法生存。所以可以說，我國現在的工業都有自行發展的技術。

但自行發展技術並非易事，現在很少國家願意將最基本的技術傳給我們了，所以我們必須從頭做起；也就是說，我們的技術發展幾乎是從無到有。可以想見，工程師必須熟讀很多學術論文，開始在實驗室中摸索。通常在五年內可以做出一個產品的雛型，這個雛型可以表演給人看，但是要賣出去，仍然再要有「優化」的過程。台灣現在的工業產品，規格都是相當高的，否則沒有競爭力；雛型產品根本談不上什麼規格，所以工程師們必須繼續努力。這一段優化的時間極有可能又長達五年，「十年方可磨一劍」也！

尤其麻煩的是，現在要發展一種工業產品，往往需要整合很多技術，一架電機設備當然要設計很多電路，還要懂得如何利用軟體指令來指揮這些線路的運作。一般的電腦語言與這些電路是無關的，所以工程師們必須懂得如何將電腦和線路聯合起來。假如這個設備屬於高規格設備，電路已經夠複雜了，要將電路和電腦聯合起來，可以想見要花多少時間。

重要的是「十年方可磨一劍」，在這十年內，公司的老闆是要有耐心的，因為這整整十年，公司不可能從研發計畫中獲利。如果公司老闆有「速食」的想法，這個高規格工業產品就不可能問世了。值得慶幸的是，很多公司的管理階層肯讓工程師花很長的時間，研發出有競爭力的工業產品。

希望政府了解「十年方可磨一劍」的道理，相信政府也希望台灣有非常高級的工業產品，但政府不可盼望其支持的研究單位，在短時間之內就能發展出這種產品。政府的做法應該是持續地支持研究機構，不僅可以發展出雛型產品，也有足夠的經費再花時間優化這些產品，政府絕不能有「速食」的想法。

我們已經有很多民間企業主有「十年方可磨一劍」的想法，希望政府也要有這種認知，並在這種想法上和民間合作，相信我們的工業能飛躍性進步。

（作者為清大榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）