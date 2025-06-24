兩岸版小紅帽 誰裝無辜

最近常見川普頭戴紅帽，上面繡著「讓美國再度偉大」；不久，他口中的「惡霸」伊朗，其核武設施便遭美軍重創。讓人驚覺「小紅帽和大野狼」，又多一個屬於「川皇」的劇本。

近年流行「翻轉童話」，這個幾百年前的故事，從善惡對立轉為對人性本質、社會現象的反思或批判，因此多了各樣的鋪陳和結局；其中印象較深的，就是奶奶好心請飢餓大野狼吃飯，卻被小紅帽誤會產生衝突，最終互相和解的溫馨版本。但顯然在日益複雜多元的人類社群，政治仍是最落後、野蠻的區塊，彷彿所有問題皆可單純二分，並且自己永遠站在對的一方。

像猶太民族、阿拉伯人四千年前同為亞伯拉罕後裔，但因亞伯拉罕元配撒拉與侍女夏甲的妻妾之爭，和後來對「應許之地」看法不同，兄弟鬩牆愈演愈烈，終至水火不容。所以，川普若認為只要幾顆碉堡剋星，便能保護以色列或維持中東和平，就太愚蠢了。

跟以阿衝突相比，充滿愛恨情仇的兩岸關係，何獨不然？

因此在台灣，若有人自比或偽裝成善良無辜的小紅帽，不斷醜化異己者，引發政局動盪甚至台海戰端也在所不惜，那麼比起「彈頭至少向外」的川普，誰才是真正陰險凶殘的大野狼呢？