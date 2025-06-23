團結國家十講 賴卸責起手式？

總統賴清德啟動「團結國家十講」，宣稱要團結朝野，共同面對外來威脅。這樣的國家級活動本應凝聚共識，但在民進黨與多個「公民團體」聯手推動罷免國民黨立委的同時，這場「團結」行動卻顯得格外諷刺。更值得關注的是，當罷免可能失敗時，「團結國家十講」是否也將成了民進黨轉移焦點和政治卸責的工具。

這波罷免行動，民進黨與「公民團體」的合作已是「密接支援」，從所謂「公民團體」的組織動員、宣傳資源，到黨公職高調站台，民進黨的角色從未缺席。雖然總統府一再強調罷免是「公民團體自覺所發起的運動」，甚至指出倘若外界有人指罷免是某政黨主導策畫，這是既不尊重憲法，也不尊重「公民權利」。但現實上，民進黨是否真的尊重中華民國憲法？這就不必在此贅述。

總之，這些「公民團體」已成為民進黨外圍動員的側翼，甚至在假若罷免失敗時，將成為卸責的代罪羔羊。民進黨可以將責任歸咎於「公民團體策略失當」或「社會動能不足」；自己則可藉「團結國家十講」大規模宣傳，轉移社會焦點，淡化政黨動員的爭議，此也將模糊政黨應有的政治問責義務。

罷免制度旨在賦予公民直接監督與解任民意代表的權力，但當政黨全面介入，罷免就變成政黨對決。失敗時，民進黨卻能以「公民團體」為名切割責任，這對台灣民主的誠信與政黨責任體系是一大傷害。

民進黨在這場罷免行動中，必須正視並承擔以下幾項政治責任：

首先，應誠實檢討罷免動員與社會資源的浪費；大規模動員未果，消耗的不只是人力物力，更是社會信任。

其次，必須面對罷免行動激化社會對立、撕裂民心的後果；罷免未成，卻留下更深的社會裂痕，這是任何強調「團結」的政黨都不能忽視的問題。

再者，民進黨應公開說明行政與黨務資源的動用情形，接受社會檢驗；當外界質疑行政不中立或資源濫用時，應以透明態度回應，而非以宣傳活動掩蓋責任。

最後，民進黨不能再以「公民團體」為名推卸政黨應負的政治責任；民主的責任政治，是政黨對自己發動的重大政治行動負責，而不是將風險與後果轉嫁給「民間」。

我們不希望「團結國家十講」成為罷免的卸責工具，社會有權要求民進黨正面回應：若這場大罷免失敗了，究竟誰該負責？唯有誠實面對，台灣民主才會更成熟，社會才有真正團結的可能。