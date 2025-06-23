726過後 只會更混亂

中選會公布的首波罷免案投票日期，就如民進黨團總召柯建銘所預言，落在七月廿六日。

未來這段時間對藍綠及全台民眾而言，都至關重要。然而，即便七二六過後，台灣恐仍難以回復正常運作。一來，若大罷免真如民進黨所盤算的全數闖過了第三關，接下來的重新選舉，執政黨與在野黨勢必會進入短兵相接的肉搏階段，廝殺只會更加激烈，根本不可能和解共好。

二來，若大罷免最終以失敗收場，以賴清德總統的一貫性格，他也不可能改變執政方式，低身與在野黨協商，尤其在雙方已相互撕裂且毫無互信的基礎下，時局只會更加混亂。無論七二六的投票最終如何，至少在明年縣市長選舉前，民眾恐怕都很難盼到台灣的政治能正常運作。

明明台灣有嚴重的人口老化以及少子女化等諸多懸而未決的難題待解，但全民卻得被迫參與大罷免的這場混戰，還看不到混戰的盡頭，這無疑是台灣民主最大的悲哀。