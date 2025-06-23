美以合演「毀伊核武大戰」

廿一日晚間十點，川普下令美軍轟炸伊朗三處核子設施廠。之前川普曾喊話「兩周內會決定」，有意開放和伊朗和談的大門，然而川普卻食言而肥，搶在周末夜間攻擊伊朗，顯然壓力已逼著他非得「速戰速決」。問題是川普此一決定打破了中東地區原本的平衡局勢，走向隨時會引爆區域大戰甚至世界大戰的引信。

當川普向全球媒體表示伊朗關鍵的核濃縮設施已被「徹底摧毀」時，指的就是針對伊朗的福爾多、納坦茲及伊斯法罕核設施。動用六架美軍Ｂ─２轟炸機，各攜帶二枚重達三萬磅的ＧＢＵ─５７鑽地彈（碉堡剋星，能摧毀地下六十五公尺深的目標）來炸毀福爾多核設施廠。根據外媒披露的手機影音檔顯示，十二枚鑽地彈接連爆炸，美軍採取環形重點攻擊，戰術設計就是將福爾多地下九十公尺的核子濃縮裝置完全炸毀。另外，美軍潛艦向納坦茲與伊斯法罕核子設施發射卅枚戰斧巡弋飛彈，再加一架Ｂ─２向納茲坦投下兩枚碉堡剋星炸彈。

不過，根據伊朗半官方媒體法斯通訊社廿二日在Ｘ上傳一段四十六秒影片，是福爾多遭美軍空襲後最先曝光的第一段影像，畫面可見現場仍處夜幕之下，看不出有大規模破壞狀況。伊朗在地議員也表示，福爾多核子設施並未遭到嚴重損壞，受損部分都是地面上的設施，可以修復。沙國核子與放射管理委員會表示，美軍空襲伊朗後，沙國與波斯灣附近國家「環境未偵測到任何放射性影響」，各國專家對美軍是否已全面摧毀伊朗的核子設施仍存疑。

首先，這場美、以合演的「毀伊核武大戰」，從頭到尾應該都是設計出來的劇本，從國際原子能總署的表決開始，到內唐亞胡發動「崛起雄獅」軍事行動，再到川普廿一日指派美軍Ｂ─２轟炸機出擊，全是美、以雙方一面之詞，連普亭表示「俄國和國際原子能總署一樣，沒有證據顯示伊朗準備取得核武」，川普也沒聽進去。試問炸毀後的伊朗有沒有任何輻射影響周圍國家？若是沒有，不就證實美、以根本說謊？或者美軍根本是白炸了，伊朗早就成功地把核子設施轉移他地。

其次，儘管川普在轟炸後發文警告伊朗，若敢報復美國，將面臨「更強力的武力」回擊。德黑蘭馬上在廿二日上午轟炸以色列，發射約廿至卅枚飛彈攻擊以色列北部、中部等十處地點。換言之，伊朗除繼續反擊以色列外，不久極可能針對美軍或美方的中東基地進行「游擊式反攻」；川普若要再反撲，以、伊對戰極有可能掀起遍地烽火，讓川普與美軍疲於奔命。

再者，以伊衝突除了俄國總統普亭不同意之外，習近平也提出四點主張：第一，推動停火止戰是當務之急。第二，保障平民安全是重中之重。第三，開啟對話談判是根本出路。第四，國際社會促和努力不可或缺。大陸外交部發言人也表示，美方此舉嚴重違反聯合國憲章宗旨和原則以及國際法，加劇中東緊張局勢。當伊朗沒完沒了地反撲時，川普原本想要藉此役來鞏固自己國際地位與聲勢的企圖就會受挫，屆時他的關稅大戰更難施展，軍事與經濟都受挫的川普如何讓美國再次偉大呢？

川普與內唐亞胡的「毀伊核武大戰」就是設計出來的！廿年前美國藉口伊拉克發展化武而發動大戰；如今川普若想再次發動戰爭，由於名不正言不順，想要盟國聲援，支持者恐寥寥可數，反會讓美國重陷中東迷局而難以自拔，川普的豪賭可能更難以為繼。