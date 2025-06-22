星期透視／藍軍有變陣三本柱，才能找到反攻槓桿

日前，中選會公布廿四名立委及新竹市長高虹安罷免案通過二階連署，將在七月廿六日投票，綠營罷藍委的攻防將邁入第三階段，藍委只要被罷掉十一席，立院總席次降為一○二席時，綠營便有半數的的五十一席，極可能拉下院長韓國瑜，進而挺進補選，距離立院實質過半便只有一步之遙。

針對綠軍兵臨城下的艱困危局，藍營只有徹底建構變陣「三本柱」，才能反守為攻、救亡圖存。

首先，藍營應考慮立院黨團三長改由不分區立委擔任，讓現今罷免情勢最危急的總召傅崐萁、書記長王鴻薇緊急回防自己的基本盤，首席副書記長羅智強順勢回防固守藍軍大安區大本營；這固防策略，可避免綠軍鎖定的黨團幹部被列為頭號獵殺對象而不斷拉高仇恨值，也可抵銷「罷免ＸＸＸ，就是罷免傅崐萁」效應，特別是黨團三長暫卸職務，能避免蠟燭多頭燒，並反向操作「柯建銘當院長」的仇恨值。

黨團三長可由不分區立委來擔任，特別是可能參選二○二六縣市長的柯志恩、謝龍介還有王育敏。畢竟他們熟稔議題操作與論述建構，可藉議事攻防貫徹國民黨設定的民生政策軸線，將立院開闢成第二戰場，與區域反罷主戰場首尾呼應，在地方已有持續經營的這三人若能藉黨團職務提早上陣，也能夠為明年選戰操兵，產生戰略連動效果。

其次，反罷免戰略要避免落入綠軍設定政黨對決的框架，應回歸地方、聚焦地方議題，畢竟政黨對決對藍營不利，特別是藍營現今連基本盤都催不出來，即便民調多顯示不同意罷免多於同意罷免，但同意罷免的比率多超過廿五％門檻，其中會出來投同意罷免的遠多於會出來投不同意罷免的民眾，確實是第一個政黨對決不利藍營的原因。

第二，回歸地方，除讓縣市首長了解地方需求及動員脈絡、精確洞察在地選民投票行為，個別藍委也能建構支持者投下不同意罷免的論述，遑論他們還能細膩地切入地方議題，與藉服務績效觸動選民深層利益。藍營本就具地方執政優勢，現由六都與縣市首長自然地進行區域聯防，讓罷免戰回歸地方選戰層次，或許比黨中央強勢主導拉高對決態勢、綠營又藉機炒作朱立倫與藍軍大咖矛盾心結，要好得多。

最後，黨中央還要做件重要的事情，便是主席延選至少到補選投票結束，盡可能減少干擾藍委全力捍衛席次的變數，讓其不因是否選邊或又要協助動員而困擾，也能讓可能參選主席的藍軍大咖心無罣礙的強化反罷區域聯防，不用在罷免熱戰時還得被迫因應是否參選的難題。況且延選，黨部體系也能集中資源協助反罷免的各項動員，避開備多力分困境，更可防堵綠軍藉主席選舉挑動藍營內部矛盾與衝突，坐收漁利。

藍軍反罷變陣三本柱看似簡單，但要落實，除藍軍大咖真得拋棄私心與權謀、真誠面對危機，還得讓支持者看到國民黨脫胎換骨、不斷變陣想強化制衡的決心，才能真的催出「不同意罷免」票，捍衛民主。

（作者為文化大學廣告學系教授）