打造失智友善社會 台灣當務之急

國內心臟外科權威、前衛生署長林芳郁罹患失智症，引起各方關注。他曾任三家醫院院長，推動急診EMT制度，是國內深具卓越貢獻的醫界人物，如今罹病，令國人深感不捨。

失智症有多種風險因子，連最了解醫學的林芳郁醫師亦無法避免。其妻林靜芸醫師是台灣第一位女性外科醫師，為整形外科重要人物，曾獲中華民國十大傑出女青年獎。當她面對丈夫病情時坦言：「當時我心理上，是排拒接受他失智的診斷，但在行動上，我還是採取相應的對策。」由此可知，不只病人有可能展現了產生所謂的庫伯勒－羅絲模型，即所謂的「悲傷五階段：否認、憤怒、討價還價、沮喪和接受」，陪伴家屬亦有可能有此情緒轉變。更重要的是，她選擇勇敢面對，分享經歷，展現醫者的典範。

還有許多知名人士罹患失智症，如知名導演侯孝賢，美國總統雷根等。依據國際失智症協會二○一九年全球失智症報告估計，全球有超過五千萬名失智者，到二○五○年預計將成長至一億五千兩百萬人，即每三秒就有一人罹患失智症。台灣失智症協會以台灣人口數推估，民國一三○年失智人口恐逾六十六萬人，每一百人就有三人失智，到了民國一五九年失智人口恐逾八十四萬人，即每一百人有五人失智，足見失智症已經是台灣必須直面的重要議題。

台灣即將邁入超高齡社會，預估在二○七○年老年人口比率將增至百分之四十三點六。因此如何打造高齡友善的社會是政府的必修課，除了明年即將上路的長照3.0外，如何打造失智友善場域，增加失智症者及家庭參與，並且改善社區周圍設施，是亟待政府投注更多資源的領域。

所謂「上醫醫國」，一對醫界翹楚在其暮年之際，藉由先生罹病的經驗，親力親為的照顧，站出來醫治國人對於「老年癡呆」的誤解，也提供照護經驗於罹病者家屬，不愧醫者之名。

林芳郁醫師的案例提醒我們，即便身為頂尖醫師亦無法免疫於失智症，家屬的挑戰與脆弱仍可能無異於一般民眾。保障失智者權益、推動社區共融，已是台灣社會的當務之急。感佩林靜芸醫師在艱困中仍勇敢發聲，期盼社會各界共同關注，為打造高齡友善社會而努力。