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守護山林 刻不容緩

聯合報／ 黃映溓／文史工作者（屏東市）
高雄大樹區和山光電場施工草率引發眾怒，立委柯志恩辦會勘，現場聚集大批抗議民眾。記者徐白櫻／攝影
高雄大樹區和山光電場施工草率引發眾怒，立委柯志恩辦會勘，現場聚集大批抗議民眾。記者徐白櫻／攝影

高雄大樹和山里一塊五十一公頃的山坡地被開發為光電場，嚴重破壞了山林的水土保持復育。在當地居民陳情及媒體披露後，地方首長和民代沉睡了整整三年，終於表態震怒，揚言究辦。

事實上，高雄大樹和山里這個案例，只是冰山一隅。屏東縣的農地種電總面積已達數百公頃，山海包圍的農園變更為特定目的事業用地蓋光電板，形成突兀景觀，過去空拍圖是一片山明水秀，種植香蕉、風梨、芒果、檳榔，現在都變成了低矮光電板，呈現出一片光禿禿景象，真的是山河變色。

民進黨蔡政府二○一六年上台後，高舉「非核家園」的神主牌，大力推動綠能光電和風電，原本是希望達成潔淨能源的轉型，但是卻屢因選址不當，造成破壞國土、減損農地、危害生態、汙染環境的不良後果。

期間，又因事涉龐大的商機與利益，衍生違法亂紀情事。

回顧二○○九年的莫拉克風災，造成台灣中南部多處發生淹水、山崩與土石流肆虐，其中以位於高雄縣甲仙鄉小林村（今高雄市甲仙區小林里）小林部落滅村事件最為嚴重，釀成四百七十四人活埋的慘劇。

如今南台灣的山林被光電破壞殆盡，萬一風災再來襲怎麼辦？

為了守護農業環境，保育棲地，讓世世代代子孫的生活環境永續存在，保護台灣大自然的綠地刻不容緩，豈能蓄意破壞？

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