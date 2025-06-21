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大樹快要變「大板」 多少良田 慘遭鯨吞

聯合報／ 張健常／軍退（台南市）
飲鴆止渴的「砍樹種電」。圖／讀者提供
飲鴆止渴的「砍樹種電」。圖／讀者提供

上月底高雄大樹區農會舉辦「鳳荔季」，市長陳其邁大讚金鑽鳳梨及玉荷包是高雄之光，還引用俗話「喝大樹水，不肥也美」大力行銷推廣。豈知就在同一時間，僅隔著幾座小丘陵的另片山坡地，卻是一片童山濯濯滿目瘡痍，逾五十公頃原屬台灣自來水公司的保安林地，為配合政府推動綠能政策，透過標租轉為太陽光電使用，因非「重要濕地」，連基本的環評程序都免了，業者更擴大違法開發七千五百平方公尺。

筆者月前聞訊專程造訪，自空中望去景象駭人，砍樹種電行徑猶如飲鴆止渴，根源是殺頭生意有人做，那管對環境的破壞。

附近村民原本吃飯配沙土早已怨聲載道，日前南部連續豪大雨，土石泥流迫近家園情勢危急，驚動中央民代率官員現勘並廣泛報導，多數民眾才驚覺非核代價及錯誤政策後果漸次浮現。

這恐怕僅是冰山一角，放眼全台各地，有多少魚塭、鹽田、良田等農牧用地正被一望無際的太陽光電板蠶食鯨吞？一塊魚塭地原本租金五萬，光電商則喊到卅萬，利之所趨地主紛紛棄守；面臨夏日炎炎陽光曝曬，當地人只能自嘲擁有「兩個太陽」。

民進黨在野時高喊「清廉勤政愛鄉土」，一旦掌權後各式難看吃相不忍卒睹。二○二○年農委會擔心農地設置太陽光電導致農地破碎，曾修法不同意兩公頃以下的農地變更使用，業者竟找上經濟部高官協調後巧立名目，弄了個「小二甲」偷天換日化整為零；大樹和山村這塊被蹂躪的土地更甚後者，眼看大樹快要變「大板」了。媒體形容暖男市長表示「震怒」，比起檢調偵辦大罷免動如脫兔，民眾也在看政府將如何快馬加鞭嚴正執法。

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