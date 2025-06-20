人工智慧助打詐 更需人的智慧

隨著數位科技迅速演進，詐欺犯罪已從街頭轉向網際空間，呈現高度數位化與跨境組織化趨勢。據今年警政署打詐儀錶板，單五月詐欺案達一萬六千餘件、財損約八十七點三億元，假冒檢警詐騙更激增至五百八十件。傳統以人力為主的偵查模式，已難應對此類規模龐大且複雜的犯罪樣態，人工智慧（ＡＩ）科技因而成為現代警政的重要助手。

ＡＩ能為警政「助攻」的原因，是能快速處理及深度解析。ＡＩ在「資料生態系統與模式辨識」與「行為預測與風險評估」展現強大潛力。網路犯罪案件高度數位化，犯罪證據多來自ＩＰ流量、電子郵件、社群對話紀錄、伺服器日誌等龐大資料。以往需花費數天手動篩選，ＡＩ可在短時間內完成資料清洗、內容分類與潛在關鍵線索標註。例如ＡＩ在跨國詐騙案中自動比對數百萬筆ＩＰ與交易資料，掌握嫌疑資金流向。此外，透過機器學習，ＡＩ可預測異常行為風險，提示偵查人員進一步監控，提高破案效率。

儘管ＡＩ能協助蒐證分析，但仍難取代人類警察的推理判斷與情緒理解能力。如假交友詐騙，行為人往往經過長期情感鋪陳、建立信任，甚至偽造生活照與通訊記錄。ＡＩ即使能檢測出語言模式中的重複詞句與可疑語調，也難以準確判讀行為人真正動機。

破案從不只是線上操作，許多案件仍需靠警察實地蒐證、與受害人家屬溝通、對涉案嫌疑人進行訪談與壓力測試，這些「現場臨機應變能力」與「情緒智慧」是ＡＩ仍難以模擬的。更重要的是，ＡＩ無法承擔法律責任，若因演算法誤判而錯抓無辜，將引發重大人權爭議。

近年ＡＩ協助破案的具體案例不少，比如二○二四年，刑事局數位鑑識中心偵辦一起針對退休長者的社群投資詐騙案。ＡＩ透過自然語言處理技術，自動整理社群對話中的可疑用語，並比對多起過往案件，達成助攻效果。

所以，未來的警察不只要懂執法，更需具備ＡＩ素養，能操作ＡＩ工具、判讀其分析結果並釐清偏誤。同時，應制定明確的ＡＩ參與標準化和審查機制，確保資訊可追溯與判斷可解釋。以「人機協作偵查」為核心，讓ＡＩ先進行初步分析，再由警察補上判斷與執法決策，可達到最有效的打詐綜效。

最後，別忘記，ＡＩ並非裁判。ＡＩ在犯罪偵查中扮演愈來愈關鍵的角色，但其定位應為「智慧助手」而非「裁判者」。「ＡＩ警察賦能」的核心在於提升警察決策效率與資訊掌握力，並非取代人類警察。透過ＡＩ＋警察的協作機制、建構網際偵查生態系、建立詐欺模式知識庫、強化國際合作，方能有效因應新世代網路犯罪的挑戰，守護社會安全底線。