在加薩的斷壁殘垣與伊朗被摧毀的基礎設施中，一個嚴酷的真相浮現：以色列持續的軍事行動，在美國堅定支持下，恐將中東推向人道災難的深淵。美國作為以色列的主要盟友，不僅未予制止或譴責，反而積極助長。

過去美國對遭受哈瑪斯恐怖襲擊後的以色列，提供緊急軍事援助，包括用於加薩最致命打擊的精確制導武器。然而，美國製造的戰機和炸彈夷平了學校和難民營，且美國在聯合國安理會行使否決權阻礙了停火決議，保護以色列免受問責。

當以色列對伊朗發動攻擊、造成包含平民在內的數百人死亡時，美國同樣默許。以色列對伊朗的攻擊，顯然未受任何即刻威脅的挑釁，體現了其對國際法的肆意漠視。襲擊包括民用基礎設施，如發電廠，加劇伊朗經濟困境，使數百萬人在酷暑中失去電力。雖然以色列聲稱旨在遏制伊朗的核野心，但沒有公開證據證明伊朗即將發動核襲擊。

美國非出於正義，而是赤裸裸的利益。以色列作為對抗伊朗的戰略堡壘，確保美國對中東石油通道的控制，並抗衡中國和俄羅斯影響力。這種虛偽顯而易見：美國譴責俄羅斯在烏克蘭的戰爭罪，卻對以色列在加薩和伊朗的行為視而不見。

以色列和美國的辯護者稱，以色列面臨哈馬斯和伊朗的生存威脅，其行動屬於自衛。這忽略了對平民的不成比例傷害及伊朗案例中缺乏即刻危險。外交而非炸彈才是緩解局勢的途徑—無論是重啟伊朗核協議還是推進以巴兩國方案。

世界不能袖手旁觀，任由以色列和美國踐踏人權和國際法。他們在加薩和伊朗的行動不是孤立事件，而是威脅全球和平的慣常模式。譴責他們不僅是道德義務，更是實現全球穩定的必要一步。