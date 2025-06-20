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複製以色列？ 台灣差得遠

聯合報／ 孫家瑞／金融業（新北市）

最近以色列頻頻主動對外發起軍事行動，這是民族性使然？還是有其他原因？

以色列自古以來就是在許多國家夾縫中求生存，國家分裂過也滅亡過，但猶太民族靠本身優異的商業頭腦及唯一信仰的上帝，在全球各產業鏈都流下非常重要的足跡，尤其是美國。

以色列面積是台灣三分之二，人口僅台灣三、四成，是所謂的小國寡民。但以色列面對中東地區伊斯蘭國家 眾多的派系及複雜的政治，就如同戰國時期的秦國一樣，製造他國間的矛盾，然後各個擊破。

以色列在美國的幫助下也擁有核武，但不准別人有、尤其是近些年變為世仇的伊朗，認為若伊朗擁核，那中東和平更是奢求。所以此次衝突，阿拉伯國家多在觀望。

台灣可以複製以色列模式嗎？就現實來看：

台灣領土與以色列差不多，但台灣在世界上並不被多數國家承認，唯一優勢地理位置比以色列佳，位於太平洋第一島鏈中間。

台灣與以色列一樣面對列強，但台灣內部矛盾太多，國家認同分歧，對戰爭沒有概念；以色列全民皆兵，隨時備戰。

以色列以高科技產業為發展重心，經過七十五年的勵精圖治，成為全球前十大武器出口國，在美國的軍援下，以色列的軍事力量遠超周遭。台灣的處境則大不相同，台灣面對的是強大的中國。

台灣依美倚美靠美，與美國直接助以色列完全不同，川普甚至將大使館從特拉維夫遷至耶路撒冷，這種挺是盡在不言中的。台灣可以利用中美之間的矛盾及川普的右傾主義，向以色列學習。

小時候課本讀到以色列與台灣國力相當，但現在呢？以色列或許還能在沒有美國幫助的情況下憑一己之力擊敗中東各國，但台灣能嗎？

川普自豪他上一任期內從未發動過戰爭，這一任也準備讓美國走孤立路線，若兩岸這幾年開戰，還認為川普會介入嗎？

台灣從軍力到處境上都不同於以色列，無法複製經驗，只能盡力尋求和平。

川普 以色列

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