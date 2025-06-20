新聞有價 讓新聞專業邁向永續

「新聞有價，所有從業人員辛苦的工作，卻讓跨國平台無償取用賺取驚人利潤，形同吸血！」

「新聞是民主社會的第四權…；低薪的環境讓有理想的記者卻步，進來的人最後也紛紛轉職。」

「從業人員再有熱情也會耗盡，希望能改變這個艱困事實。」

以上是在「拒絕平台剝削、搶救新聞產業」網站上新聞從業者的沉痛呼聲，道出了台灣新聞產業的困境與危機。

這是筆者參與「搶救新聞產業」行動的緣由。筆者身為新聞學院教師，每年迎接懷抱理想的學子到來，他們接受完整的新聞教育，畢業後準備學以致用，卻面對低薪、過勞的環境，而且處處都有現實的考量，使他們難以實現專業，例如需要投入資源的深度報導，常因預算短缺而遭擱置。筆者深思：若結構性問題不解，新聞產業將留不住人才，新聞專業將無法存續。

台灣新聞產業的結構性危機之一是跨國平台宰制。二○一二年至二三年間，傳統媒體廣告收益，由四二五億元銳減至二一○億元；數位廣告市場卻持續成長到六一○億元。Google、Meta等公司不必產製內容，就坐以待「幣」，獲取七成以上的數位廣告收益。新聞媒體難以獲得合理回報，只能依賴業配、政府標案，甚至淪為政商操控工具，已危及民主社會的運作。

為因應數位平台的挑戰，國際上有識之士用「新政」一詞來形容應有新的政策思維，試圖重建新聞產業的經濟。換言之，要以公私協力等多重途徑拯救新聞業。如澳洲的《議價法》強制數位平台與個別新聞媒體議價。加拿大則另設計集體議價制度，保障各類型媒體都能得到支持。台灣在各界呼籲下立法院將在下周審查《議價法》。這將是重要的里程碑，標示「新聞有價」，亦即新聞不只有價格，更有社會價值。建議「議價＋基金」雙管齊下，並呼籲保障新聞專業與勞動條件。

第一個途徑是強制議價制度，確立平台與媒體合理分潤。由獨立機關負責協商與仲裁，要求平台針對使用新聞內容支付合理補償，同時要求新聞機構承諾提升新聞專業與改善勞動條件。另建議可參考加拿大的集體議價制度，納入各類型的新聞組織，促進新聞生態的多元以及公平。

第二個途徑是設立新聞基金，支持多元的新聞內容。財源應兼具多元性與穩定性，包括：對跨國數位平台課徵的稅收、政府預算與民間捐款等。基金應由第三方機構管理，設立公正透明的問責制度。基金用途可聚焦於改善新聞人員的勞動條件、支持不同媒體的發聲、鼓勵深度調查報導、推動新聞創新與研發等。

同時，主管機關應推動「新聞經濟2.0」政策。傳統以廣告為主的經濟模式已難以支持本地的新聞產業。歐洲各國正透過公私協力，促進更多類型的新聞報導，如英國責成ＢＢＣ增聘地方記者，以填補地方新聞缺口。台灣亦須採取多重途徑，促進產業發展，提升新聞專業，改善勞動條件。

總之，主管機關應盡速提出立法版本，立法機關亦應加速審議。行政院應積極擘畫「新聞經濟2.0」政策，使新聞業繼續成為民主社會的支柱。