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中東戰火催 核戰威脅成陰影

聯合報／ 陸晉德／商（新竹市）

轟炸無法讓敵人屈服。二戰時德國炸倫敦、英美炸柏林；韓戰時美國炸北韓；越戰時美國炸北越，都沒法讓對手屈服，遑論讓對手無條件投降。

以色列抱定決心不讓伊朗擁核武，但若美國未出手、單憑以色列之力恐難如願，因為伊朗核武工廠深藏地下，即使動用鑽地炸彈，恐怕也到不了那個深度。

若從此角度推斷，動用原子彈把整個區都毀掉，仍可能會成為以方的考量之一。歷史上唯一一次靠轟炸讓對方投降的，是美國用原子彈炸廣島長崎，得到日本的無條件投降。

以色列是否可能要複製此方式？近日川普要伊朗「無條件投降」，著實引人聯想。川普十八日再次對伊朗表示，現在想找美談判已經有點太晚了，此話更讓人恐懼：核戰是否真迫在眉睫了？

再進一步假設，伊朗若真受到核彈攻擊，會無條件投降嗎？伊朗最高領袖哈米尼十八日也表示，了解伊朗的人都不會用威脅措辭和伊朗對話，「因為伊朗人不會投降」。

要讓一個國家投降，最終必須派陸軍去登陸占領。以色列人口不超過一千萬，占領約九千萬人口的伊朗，從地理及戰術上都有挑戰。

專家估計伊朗約有兩千枚飛彈，若每天轟以色列，以色列豈不是天天在躲警報？倘若以色列真用核彈轟炸伊朗，伊朗的穆斯林肯對猶太教徒「無條件投降嗎」？

若各國有樣學樣，世界恐無寧日。

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