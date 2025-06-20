強權擁核武 卻要他國廢武功

當今世界局勢日益緊張，核武威脅的陰影揮之不去。以色列近日突襲伊朗境內核設施，引發伊朗強烈反擊；伊朗官媒發布「手摸核彈」的影片，預告會有讓世界銘記數世紀的「驚喜」。雙方軍事衝突升高，不僅動搖中東穩定，也再次提醒世人：核武爭端一旦失控，後果難以想像。

然而，在譴責個別國家發展核武的同時，我們是否也應正視國際核武體系本身的根本不公平？根據《核不擴散條約》，美國、俄羅斯、英國、法國、中國等五國被列為「合法」核武國，其他簽約國則被禁止發展核武。此條約雖名為「不擴散」，實則賦予五大強權國毀滅性武器的壟斷權，卻要求其他國家「自廢武功」，令人質疑其正當性。

我們可理解各國追求安全的需求，但「只有少數強權國家可擁核」的制度，既無公平基礎，也難以帶來真正和平。擁核從來不是保證國家安全的萬靈丹。歷史上多次險些引發核武衝突的誤判與技術失誤，早已證明核武本身就是對全球安全的最大威脅。

真正的公平，應是所有國家一視同仁，邁向「無核世界」。二○一七年聯合國通過《禁止核武器條約》，迄今已有逾九十國簽署，顯示全球已逐漸凝聚共識。遺憾的是，五大「合法」核武國至今全數拒簽，甚至繼續研發新一代核武。以色列、印度、巴基斯坦、北韓等實際擁核卻未受約束的國家，也未參與該條約，構成全球禁止核武體制的另一層危機。

公平不是強權的恩賜，而是人類應共同守護的價值。如果說其他國家發展核武是「威脅和平」，那麼手握上千枚核彈頭的國家更該率先裁軍，以身作則。否則，一旦發生誤判或衝突，核戰一觸即發，受害的不只是交戰雙方，更是整個人類文明。

唯有全球一致廢核武，國與國之間才能在無毀滅威脅下進行真正和平對話。誠盼核武國家放下霸權思維，履行裁減核武的承諾，展現誠意，為子孫後代開創一個免於恐懼的世界。