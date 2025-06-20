打房不溯源 居住正義「打假球」

為了錢，中央和地方政府又打起來了！這回是為三百億的住宅租金補貼，內政部發函地方政府要他們自籌。

政黨輪替都兩回合了，廿年匆匆過去，台灣都會區的大樓愈蓋愈高，中產階級和青年族群若不是有父母支持，多只能望樓價而興嘆。人生有幾個廿年？

政務官們高喊少子化是國安危機，對於居住正義卻只能東補貸款、西貼租金，如此挖洞補洞、愈補洞愈大，最後政府、建商和人民都受害。為什麼房價會如此一直惡性輪廻？

防守要追源頭，攻擊要看箭頭。如今廿七坪宅的房價家庭所得比高到十五倍以上，是國際標準之二點五倍左右，怎會這麼離譜！資本主義的本性是弱肉強食，對於房地產市場要把「看得見的手」伸進去，我們政府的手是有伸進去，但經常打假球，又不會選球，所以，愈上場局面愈亂。

「打假球」總發生於大選前，每個政黨都說要打房價，上台後呢？每個都龜縮，建商都是政治捐獻的大金主，怎敢真打球？所以，挖洞，例如新青安的降低貸款利率，提高貸款成數，房價本來要下降了，如此又被拱了上去，建商笑嘻嘻，青年苦哈哈。

房價高的另一項主因是供應不足，都市更新和危老改建當然是提高供給、又有助都會景觀和ＧＤＰ的良方，但至少要八成以上住戶同意才可能投入，地方政府也多不願以公權力介入協調，天下哪有那麼偷懶又便宜的政績！

更嚴重的，死抱不合時宜的容積獎勵不敢大膽放寬，無視科技、資訊和住辦習慣已經大幅改善交通網路。

政府對居住正義既「不會打球」又「不會選球」的則是社宅與合宜住宅。找不到地嗎？曾聽兩位退休的財政部人員感嘆，每次騎自行車繞過不少大街小巷，各部會閒置公有地並不少，只是或因本位主義不願釋出而已。善用都市更新和危老改建的容積獎勵，與建商一起合作，也能換回不少社宅或合宜宅。做起來未必難，政府不分中央和地方，卻總說多做少。

居住正義之路任重道遠，期望賴總統、卓院長及公部門，天天熱衷大罷免之餘，也替人民行行好吧！