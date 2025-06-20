看待以伊衝突 避免雙標

伊朗與以色列的武力衝突，終究還是發生了。以伊衝突，美國是否親自介入？尚在選訂方案階段，外界頻頻猜測川普總統是否會？及何時？出手。回顧冷戰時期，埃及等阿拉伯國家與蘇聯合作對抗西方勢力，重點目的之一是要消滅以色列。美國為避免阿拉伯國家擊敗以色列，使蘇聯藉機滲透西亞地區，所以必須保護以色列。

當一九七八年埃及與以色列和談之後，美國以為西亞將會由他們掌握之際，一九七九年卻出現了與美國敵對的伊朗何梅尼政府。其實伊朗也與蘇聯敵對，但一九九一年年底蘇聯解體，美國就成了伊朗的頭號對手。西亞地區與美國關係最為緊密的國家，以色列與沙烏地阿拉伯，也因而成為伊朗敵對的對象。這並非宗教、文化、民族的關係，而是對美國友好與否所導致。

因此，整個西亞地區應該就只剩下伊朗最令美國苦惱。既然如此，透過戰爭來壓制伊朗，即使粗暴，但可能就是美國認為是最簡單的方式了。以色列攻打伊朗，也等於就是美國攻打伊朗了。若能以武力剷除現在的伊朗當權派，美國形同完全掌握西亞，也能完全保障以色列的存在。

以美國為首的國際輿論，自一九八○年代開始，隨時都在宣傳著伊朗即將擁有威脅世界和平的核武。然而，擁有核武何罪之有？伊朗在上個世代已經簽署過《核不擴散條約》，本來就在這國際規範的框架之中。反而以色列從未簽署過這份條約，國際間也沒有任何力量約束以色列。今日的伊朗都稱以色列為「猶太復國主義政權」，意指這是搶奪巴勒斯坦、欺壓穆斯林的政權。伊朗也稱美國是大撒旦，以色列是小撒旦。

然而，主流輿論多否定伊朗。不少聲音相當不認同伊朗由宗教人士掌政的體制，但這也要反問何罪之有？每個國家都有自己的型態，每一種體制都有存在的價值，並非自己認同的就比較優越，不認同的就比較低劣。我們也不該只因看伊朗境內反政府的聲音，而批判伊朗政府一無是處。

以前會有人問伊朗什麼時候會再次革命？現在則有人會問伊朗政府是否會因這次的衝突而垮台？但是，為什麼總是希望伊朗政府垮台？總是希望伊朗又一次革命？

我們也得避免以雙標立場看這次的事情，過去俄烏戰爭開打，不少人聲援烏克蘭，連台北捷運都有「搶救烏克蘭兒童」的廣告。今日以色列攻打伊朗，有沒有人要搶救伊朗兒童？還是說這就是我們不認同的國家，即使被打也不值得搶救？