六級分作文 引用少也缺深度

國中會考結束，會考試務委員會公布了今年作文六級分的範例，但檢視後會發現有以下問題：

考生在短時間完成文意通順、段落分明的作文已不易，六篇範文也多能做到修辭法的運用，如排比句型、成語使用、實例說明等。但值得注意的是，僅兩篇做到「引用」的修辭法，其中一篇引用屈原〈漁父〉中的「餔其糟而歠其醨」及雨果的文章，另一篇則引用老舍及聞一多的文章。

在作文教學中，多寫多看是基本功，每位老師的教法可能不盡相同，但所謂鳳頭、豬肚、豹尾應是教學上都會提到的寫作手法，這次公布的範文，或許是因時間因素，或平日閱讀量不足，在引用修辭上明顯不足。

就古典文學的寫作手法來說，今年這種兩者對立的文章，其實古代已有多人使用過，如〈為學一首示子侄〉中的「蜀之鄙有二僧：其一貧，其一富」。或是《孟子》中的齊人有一妻一妾而處室者；甚至〈後赤壁賦〉中也有「二客從予，過黃泥之坂」之描寫手法。但此次的範文對古文或近代文學的引用明顯偏少，也因此會陷於詞藻的堆砌，長此以往，對語文教學將會有不利影響。

以六朝駢文為例，最後導致追求形式上的工整對偶和華麗辭藻，忽略了內容深度和表達的清晰，使得敘事功能弱化。由這些文章明顯可看出學生或以擬人方式寫作，或舉自身經歷，缺乏深度的論述，這些應是推動素養教學時應特別注意的事項。