房租年年漲 原來租金會殺人

近日衛福部公布去年國人十大死因，暌違多年，自殺重回榜內，引起關注。

此外，實行不久的租金補貼政策也出現變化，內政部日前發函給各地方政府指，由於財劃法通過，地方統籌分配款大幅增加，明年起三百億中央擴大租金補貼經費，將依縣市財力由中央及地方共同負擔。這些看似毫不相干的新聞，其實有著重大關係。

租金補貼的誕生，來自政府無法壓抑房價高漲，原是治標不治本的狗皮膏藥，如川普給的人道走廊，不過，至少可暫時讓弱勢租屋族獲得喘息，轉移目標，讓人覺得政府有在替弱勢的租屋族著想，是一個房屋政策友善的開始。

數千元落差，對有錢人來說，只是一頓飯錢，卻可能是底層人一個月的伙食費。

對門鄰居將不大的公寓改成數間小套房，像鴿子籠的房間，連電鍋也只能放床頭，租金高昂，且不乏租客。有租客拜託家人跟屋主求情降租，家財萬貫的屋主說：「寧願養蚊子也不願降價。」

另外，住家頂樓加蓋住了一對中年租屋客，前陣子一直提到房東準備漲房租，一漲就是數千元！誰想到幾天後，頂樓那對租客竟成為社會新聞。

政府的通膨計算方式令人不解！萬物明明持續高漲，數據卻那麼低，和底層人民的體感通膨有著天壤之別。身邊一位退休數年的朋友，最近開始跑外送，還頻頻四處打聽，哪裡有較便宜的房屋可租，因受不了房東年年調漲房租。

台灣許多政策生成迅速，生命周期非常短，本來大家就要有心理準備，租金補貼一個隨時會消失的現象！只是，大家還是沒想到，租屋族的苦日子這麼快就來了。

這是一個民主國家，總統人選是大部分選民同意的，能怨誰？

但我們不見得要向錢靠攏，隨通膨起舞，租金可以殺人，當然也可以救人。有位朋友就遇到一位佛系屋主，本來租金就便宜，疫情期間還降價，至今沒有調漲的意思，於是，很多家具故障，朋友自己花錢買，沒跟屋主報帳，牆壁掉漆，也自己粉刷。

善有善報！至於我家頂樓那間上了社會新聞的空屋，至今屋主仍頭痛著，不知該如何處理？

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