不貪不信不怕 遠離詐騙

日前參加社區防詐騙宣導活動，由三峽分局偵查隊楊小隊長主講，一開場便提及內政部警政署的「一六五打詐儀錶板」網站，用最具說服力的數據導入。他指出，五月報案達一萬六千多件詐騙案，損失金額高達八十七億三千萬元。於此同時，聯合新聞網報導少事新制上路兩年，去年青少年刑案嫌疑人數仍創新高，且從事詐欺犯罪高居首位。

不論是詐騙報案數、還是愈來愈多青少年成為詐騙加害者，種種數字背後是無數民眾的血汗錢。政府雖然投入極大資源，但詐騙集團依然花招百出並翻新詐騙手法，讓每日的報案數依舊維持在五、六百件，實在令人憂心。

詐騙集團早已進行轉型，不再只是簡單的電話騙術，而是一場有組織、高科技、深度操控的人性戰爭。從假投資、假檢警到情感詐騙，每一種手法的核心都是「利用人性」：貪婪、信任、恐懼、愛情。其中，假投資詐騙成為詐騙手法第一名。近期各地頻傳詐騙案，例如基隆一名郭姓男子遭「複合式詐騙」，先被「假外甥」騙走二三○萬元現金，隨後又遭假銀行、假一六五、假檢警以「資產公證」名義詐取七兩黃金，損失慘重。台北市一名退休男子在交友軟體結識女網友，被引導加入假股票群組，於面交四○三萬元後無法出金，才驚覺受騙報警。桃園八十歲蔣姓老翁亦遭投資詐騙，先損失百萬退休金，對方再索廿七萬元時被友人發現異狀，報警後警方逮捕兩名詐騙集團成員。

除了假投資，假檢警等傳統詐騙手法明顯升級。以往詐騙集團多透過電話謊稱民眾涉及刑案，要求監管帳戶，而現在，他們更採用視訊技術進行詐騙，甚至穿上警察制服、模擬辦公室背景，用視覺逼真度提高說服力。有被害人指出，曾在視訊中看到十多位「警察」坐在辦公桌前操作電腦、列印資料，對方甚至用正式語氣要求配合偵查並不得對外透露訊息。這種心理壓力讓受害人無法思考，逐步落入對方詐騙節奏當中。

最可怕的是利用人性的善良。詐騙分子了解人們面對恐懼時會尋求庇護、面對金錢時容易被利誘、面對感情時缺乏戒心。他們投入大量時間經營關係、製造陪伴感，讓人誤以為遇到真愛、真朋友或真警察。一位護理師在社群平台上認識一名自稱在美國從事房地產的男子，對方長時間與她互動，最終以資金困難為由，騙走她的帳戶資料與積蓄。這不僅只是金錢詐騙，更是情感掠奪與背棄。

從這些案例可以看出詐騙集團的手法已經進化，從「誘騙點擊」轉為「打造情境」，進化成為團隊運作、分工明確的犯罪網路，並非單靠警方或宣導活動就能根治，需要整體社會共同警覺與提高反詐騙素養。

事實上，詐騙的本質是心理戰，若民眾本身缺乏辨識與自我防衛能力，再多制度都可能被繞過。楊小隊長說：「當你認為自己不可能被騙時，你就離被騙不遠了。」這句話點破核心問題：多數人不願相信自己會成為受害者，正是這樣的心態，讓詐騙有了可乘之機。當全民具備警覺意識，當「不貪、不信、不怕」成為社會共識，詐騙集團才會失去他們所依賴的人性破口。