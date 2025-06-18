科技．人文聯合講座／廁所革命 另類民生文化指標

在台灣，包括經常旅行日本的國人，對於「公廁」應有的充足數量、乾淨、衛生，似已司空見慣，認為那是理所當然的民生建設。日本的「廁所革命」自二戰後急起直追，也是其西化指標之一，即便戰後仍有許多住宅、宿舍內沒有廁所，必須到屋外的公廁使用。除昔時和式廁所外，直到一九六四年東京奧運後，現代化的座式馬桶才逐漸普遍。

為了擺脫「臭、髒、暗、危、破」之形象，日本公私部門與產業界（例如ＴＯＴＯ）開始致力於研發更人性化的廁所與馬桶設計，此亦影響了全國學校的公廁文化，並提升了高速公路休息站廁所在數量、型式、節水、潔淨上的目標。

先不談廿年前相對落後的中國與印度鄉村公廁，即便今日之紐約，觀光客與市民普遍嫌公廁數量太少。有八五○萬居民的紐約市只有一一○○間公廁，更因其慘狀（一成三沒紙、一成沒洗手液、一成沒鎖、四成充滿垃圾等），遂由市議員發動，要求市府啟動紐約廁所革新，預計至二○三五年新增二一二○個公廁，且由副市長領導，橫跨包括城市規畫局、公園局、交通局共同努力達標。除提升人性化外，也提升整體市容與公共衛生。

至於中國與印度兩國，印度在二○一四起推動「鄉村清潔印度」運動，投入三百億美金興建一二○○萬個公廁，迄二○一七年已普及六成五。而中國亦於二○一五年起積極啟動廁所革新，二○一八年新增六八○○處公廁，投入二百億人民幣，迄二○二○年，新建四點七萬間，改造一點七萬間，已具明顯成效。其標竿除提升公共衛生外，更期加速和帶動旅遊業發展。

這些「廁所革命」看似事小，卻是各國人民的切身要事；並藉由大型運動賽事、展覽（如大阪世博）等，開創了以「廁所革命」彰顯國家文明進步的形象。日本早在一九八五年成立「廁所協會」，台灣也於一九九六年成立「衛浴文化協會」。在相關建築師、機械專家、生活文化學者共同推動下，公廁的造型、氛圍、數量、設施配置亦更趨人性化、性別友善化，包括適當的男女廁比率。

在日本東京澀谷的代代木深町小公園內，知名建築師坂茂設計了「透明廁所」供公共使用，其目的主要係倡議廁所舒適、安全、潔淨的指標，同時也成為媒介，帶動了政經、文化、歷史、美學、流行、觀光等多角度議題，融入公共廁所這個民眾切身的空間。其實廿年前，紐約ＳＯＨＯ的餐廳早已有此設計，惟今天日本將此科技轉為更具公共性，且有教育宣導與城市觀光行銷作用之「時尚潮話題」。

日本影星役所廣司在電影「我的完美日常」中扮演東京公廁清潔人員，寓工作於生活。由濕式清潔轉為乾式清潔，經實證得以降低細菌感染，並節約用水達五倍。如何省水、節能、明亮、適意、潔淨，均是小廁所其中蘊藏的大學問，「廁所革命」對日常生活的影響實不亞於ＡＩ革命。

（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）