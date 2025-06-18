中國方案在脫馬入中？試以陸網民「反做題思維」回應

六月八日黃年先生〈中國方案在脫馬入中〉提出中國未來走向的諸多問題，本文擬以近年大陸網路輿論為視角，略陳可能獲得高贊的回應方式。

一、中國是否已經準備好引領世界？

或已有預案，但不會明說，一因計畫趕不上變化；二因列國歸心之前，硬幹只能事倍功半；三因說了做不到會難堪，不如任民間暢想、學界研究，官方保持低調，偶爾釋放新科技訊號挑逗一下即可。若問實際上的困難，則須看到美國被軍工與金融寡頭盤踞的教訓，中共首重的是中央控制力與實體經濟，軍事與金融霸權對此反會成為毒藥；「既要又要」之法尚待摸索，也可能根本不存在。故不如讓美國撐著，中國繼續專注基建與和平能量，慢慢積累影響，待列國對美更加離心後再行下一步。中國的競爭姿態不是正面對抗，而是「纏抱」式的漸進蠶食。

二、如何避免引發他國疑懼？

無法避免。疑懼強權屬合理反應，敵對勢力也會刻意煽動。若為避免疑懼而自限發展，只會被逼得不斷退讓。若說民主化可化解疑懼，蘇聯即為反例。強國應重實效，不在乎觀感；若他者疑懼會妨礙我之目標，便多軍演幾次，明牌施壓可也。

三、如何成為「可信、可愛、可敬」的國家，回應世界期待？

須先反問何謂「世界」與「期待」。所謂自由世界對中國的期待，多數是中共轉型甚至崩解，讓外資得以攻城略地，文人得以搭著受害者塑像的肩膀，在歷史的審判席上賣弄轉型正義。台港不少人即坦然以此為願景，大陸雖也有少數「恨國黨」與此同調，但主體社會與政府當然不會聽從此調。

若世界的敵意與成見難以改變，因應之道便是將敵意者放逐出人們視聽中的世界：放大親華聲音，報導中國正面影響，而將死硬反中者塑造成反派丑角。此不假官方推動，平台演算法與愛國自媒體自會向此靠攏，如此篩將下來，中國便是真正符合世界期待的負責任大國了。至於國人長久以來對外界觀感的過度在乎，亦可由此翻轉重塑「是他們應在乎中國人怎麼看」。

四、中國如何報償人民？兩岸問題如何成文明典範？

唯此提問難見自信答覆。當前債務壓力、民生負擔與官僚體制沉痾難解，即使產業能繼續升級擴張，普通人能分享到多少紅利，亦不容樂觀。

兩岸方面，雖有主張武統並徹底改造的強硬論調，理性者猶多預期北京仍會顧忌觀感而繼續懷柔「惠台」，而台人亦將重演港人路數，不改傲岸，暗中抵制，倘若強勢鎮壓真在台海發生，雙方惡意即全面坐實。出走者將以此證明中國無可救藥，留下者則成為負面樣本，方便鍵盤政治家證明「民主路不通」。

總結來說，今日大陸網民在論戰中已形成「反做題思維」共識：不信世界秩序會因你達到某種價值標準就給你位置；面對質問，不接受他者預設的框架，搶占定義權與裁判位才是正解，反正敵人也不會真想跟你講理。此雖似無賴，卻已是當今國際通行的論戰伎倆。我們今後要相處的，就是已用此等思想武裝起來的網民。