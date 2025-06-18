以色列先發制人攻伊朗 凸顯川普罩不住

以色列空襲伊朗，讓早已紛亂的全球秩序再添變數。媒體報導，以色列早已「密謀數月」，而美國總統川普事先也知悉。以色列之所以先發制人，原因很簡單，就是因為不相信美國能處理伊朗的核問題；而華盛頓可能也知道，自己處理該議題的能力不夠，因此允許以色列如此行動。

這場空襲與後續互相攻擊，是川普就任後第二場全球關注的戰爭，前一場是印度及巴基斯坦的武力衝突。這兩場戰事告訴我們，川普之前批判拜登的諸多無能，純粹是說空話的政治語言，因為他自己也無能力避免或和緩某些戰事。拜登是老牌政治人物，曾擔任參議院外交關係委員會主席；這個主席可不是等閒之輩，其外交見識不僅不輸美國總統，影響力也不輸美國國務卿及國防部長。選前，川普猛攻拜登的外交無能，大家聽了很爽，也很過癮，真覺得老邁的拜登一無是處。事實證明，川普只會空口罵人，試問他就任後，俄烏情勢有和緩了嗎？以哈戰事有解決了嗎？現以伊又開打，如果還是川普的同意或默許，那真的很可怕，因為他是刻意讓戰爭發生的美國總統。

雖然美國國務卿魯比歐否認美國有參與，或支援以色列這樣做，他表示首要任務是保護美國在中東部隊的安全，但川普說，此空襲後希望伊朗就核問題回到談判桌。可以很清楚知道，美國在此事件中有其政治目的，川普希望伊朗受創後趕快乖乖聽話，後續就核問題與美國展開具體談判。只是川普的政治目的竟然不是透過自己的能力，而是透過以色列的空襲，這將讓美國在中東的威信再次下降，川普的威信亦然。

有觀察家認為，以色列發動空襲，是其總理內唐亞胡刻意破壞美伊的核談判。伊朗外交部則指出，經過該空襲事件，後續與美國的核談判變得毫無意義。筆者認為這兩種說法都不太正確，不是內唐亞胡的核心考慮，筆者認為：內唐亞胡根本不相信美國能處理伊朗的核問題，因此他直接跳過該程序，直接先發制人。且這種做法可能還得到美國同意，是幫忙美國，坦白說談不上是對美伊核談判的破壞。其次，內唐亞胡認為，美伊的核談判根本不用談，因為就是談不出結果，沒有談的意義。伊朗若想跟美國談判，無非是藉此想要某些經濟援助。他不屑美伊的任何談判，直接選擇軍事攻擊，且強調自己的攻擊行動不會一天就停止，會攻擊到伊朗的核武威脅消失為止。

這兩天，出現一些新發展，川普似乎有贏回一些主導權，就是他提到願意讓普亭擔任調解人；而以色列原本提出要刺殺伊朗最高領袖哈米尼，最終遭到川普否決。最新情況，據稱伊朗透過沙烏地阿拉伯等國家請求川普敦促以色列立即停火，但內唐亞胡則強調，伊朗必須放棄核武，以軍才可能停火。現川普又必須面對重責大任了，就看他如何承擔？

內唐亞胡年輕時就在美國讀書，極度了解美國，稱跟拜登等政治人物都是長期的老朋友。他應該清楚知道，美國的國力已走向衰弱，無法多給盟邦承諾，因此選擇先發制人空襲伊朗，意圖提前保護以色列的安全。他同時是戰鬥型的軍人，也是積極型的政治人物；前者指他能隨時啟動戰爭，後者指為保全政治職務，也能隨時進行冒險的政治行動。這次以色列空襲伊朗，再度展現內唐亞胡的強人性格。