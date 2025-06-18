黨內混亂 藍地方難包圍綠中央

前總統馬英九參與海峽論壇，值得關注的是，國民黨地方首長為何不參與論壇？為何無法產生地方包圍中央的效應？這凸顯馬英九路線與現行黨中央及地方首長的思維衝突嗎？對台灣政局及兩岸關係會產生什麼影響？

此關鍵性課題涉及國民黨地方首長的兩岸路線分歧，朱立倫黨中央的協調力不足，加上地方選票極大化的現實考量；國民黨地方首長未集體參與海峽論壇，無法形成藍地方包圍綠中央的態勢。

首先，基於政治風險與形象考量。陸委會認定論壇是「統戰平台」，批判馬英九甘願淪為「統戰樣板」。民進黨政府一再表示禁止中央層級官員訪陸，不樂見地方官員參與論壇；國民黨地方首長若參與，易被貼上「親中賣台」、「接受一國兩制」的標籤，淪為中共「在台協力者」。尤其民進黨一再強化「主張九二共識等於一國兩制」的刻板印象，致國民黨兩岸論述陷入左支右絀困境。

其次，地方首長的選票壓力。藍營面對基層選民輿論壓力，特別是中南部或中間選民比例高的地區，擔心遭政治攻擊。地方選舉並不涉及主權等高度敏感政治議題，民眾可能支持國民黨，但不表示支持親中路線。民進黨將政治標籤化，往往使藍營候選人不願開罪中間選民。基於選票極大化且兩岸事務非地方選舉焦點，過度關注兩岸事務無加分效果，故選擇缺席論壇。除非農業觀光縣需要拓展農產品貿易、推展休閒觀光，如雲林縣、台東縣；或金馬基於小三通等兩岸交流及合作關係需要，否則一般縣市長並不會把參與海峽論壇視為重要活動。

再者，黨內兩岸政策立場不一致。國民黨雖主張兩岸和平發展，但對統一則採取戰略模糊態度。地方菁英與黨中央對兩岸互動尺度、終局狀態認知的主張有所不同。例如新北市長侯友宜強調「安全與和平」，態度相對保守；桃園市長張善政曾提及兩岸務實交流；台北市長蔣萬安雖參與「雙城論壇」，但傾向模糊兩岸議題立場，均不願捲入高度敏感政治議題。國民黨內兩岸路線出現爭論，且無整合兩岸論述能力，不僅造成路線矛盾，同時分散黨的力量及整合。

最後，黨中央組織及路線弱化。當「藍地方」無法對「綠中央」政策形成壓力，反使綠兩岸路線更加穩固。換言之，藍營缺乏一致戰略與共識，難形成集體行動；且欠缺兩岸路線的整合策略，黨籍地方執政者未能制定明確的兩岸交流藍圖，各自為政無法形成合力。

國民黨已連續在三次總統選舉敗選，致黨中央領導威信備受挑戰，難以有效整合地方。縣市長能否當選，不在於兩岸關係上的治理能力，而是與其地方政績及社會基層網路連結有關，故不願參與具高度政治爭議的海峽論壇。

藍地方首長無法集體參與論壇，導致藍營無法旗幟鮮明倡議其兩岸路線，更無法形成地方包圍中央的效應。也因黨內欠缺戰略，反淪為「統戰樣板」的批評，陷入被動性角色而無法掌握兩岸話語權及論述主導權。