國安簡報破局 結局早應預判

原定今天登場的國安大秀，看來主軸還是抗中保台、大陸軍事威脅、反統戰、防堵○○同路人。朝野需要對話的議題不可勝數，綠營偏挑最不透明的「國安」問題，在野黨想要「共商」的議題卻根本不在會議桌上。只是一場賴清德個人秀，做給美國人看，並衝高大罷免人氣而已。無怪乎民眾黨、國民黨相繼決定不參加。

從當年的扁馬會、扁宋十點共識、扁連會、馬蘇會、蔡柯會；到這次「國安簡報」前，朝野激烈對抗一年多、大罷免仇恨動員、中央與地方對抗。總統與在野黨主席對話，依過往經驗從沒有好結果，更沒有留下制度化成果；這次「國安簡報」若成局，結局又如何？

幾個小動作印證賴清德的心態，總統府電邀在野黨主席「共商國是」，次日隨即接見大罷免要角曹興誠與沈伯洋，聽取罷免藍委最新進度。藍、白想要的是與賴主席「朝野共商國是」，民進黨人士則說沒有「共商國是」的問題。綠營將大罷免稱為「反共聖戰」，卻安排綠營視為「○○同路人」的在野黨主席會面，是受到外界的壓力，還是其中另有算計？在野如果毫無準備而去，只怕落得被羞辱而回。

賴清德於三月十三日召開國安高層會議，定位大陸為「境外敵對勢力」，將國家推入準戰爭情勢；會後記者會，提出「五大國安統戰威脅」及「十七項因應策略」，籲請國人「團結抵抗分化」。朝野繼續對抗三個月後，賴再次拋出「朝野和解善意」，府方表示「希望朝野團結一致對外」，專案簡報將採全程閉門進行，與會者需簽保密協定。會議四個報告案主題分別為「中國軍事擴張與國軍應處」、「全球局勢挑戰與我國外交戰略」、「當前中國情勢與對兩岸關係之挑戰」、「中國混合戰威脅與國際因應」，全是打抗中保台牌。

在大罷免即將進入投票階段之際，朝野互信低落，雙方全面仇恨動員；加上司法配合起訴藍營人士、中央與地方搶預算、對美關稅談判無人聞問，如何團結？團結不是口號而是實際行動，停止大罷免、行政院釋出地方補助款、共商對美關稅談判，縱使不聽簡報也可團結。

「國安簡報」一開始意在營造「賴總統釋出善意」，就看在野黨領不領情的局面，意圖讓輿論壓力轉向在野黨。流程卻不是在野黨期待的朝野國是會議、不是對等協商，而是單方面的灌輸資訊；表面上是對話，骨子裡卻是利用總統的高度與媒體優勢壟斷話語權、轉移焦點、轉嫁民怨。在野黨擔心執政黨「人前手牽手、人後下毒手」，這確是現在進行式，綠營會輕易放過這批「○○同路人」嗎？不期待大團結能實現，朝野繼續努力對抗，台灣的未來依然掌握在選民手上。