聽新聞
0:00 / 0:00

國安簡報破局 結局早應預判

聯合報／ 吳斯懷／陸軍退役中將（新北市）
漫畫／季青
漫畫／季青

原定今天登場的國安大秀，看來主軸還是抗中保台、大陸軍事威脅、反統戰、防堵○○同路人。朝野需要對話的議題不可勝數，綠營偏挑最不透明的「國安」問題，在野黨想要「共商」的議題卻根本不在會議桌上。只是一場賴清德個人秀，做給美國人看，並衝高大罷免人氣而已。無怪乎民眾黨、國民黨相繼決定不參加。

從當年的扁馬會、扁宋十點共識、扁連會、馬蘇會、蔡柯會；到這次「國安簡報」前，朝野激烈對抗一年多、大罷免仇恨動員、中央與地方對抗。總統與在野黨主席對話，依過往經驗從沒有好結果，更沒有留下制度化成果；這次「國安簡報」若成局，結局又如何？

幾個小動作印證賴清德的心態，總統府電邀在野黨主席「共商國是」，次日隨即接見大罷免要角曹興誠沈伯洋，聽取罷免藍委最新進度。藍、白想要的是與賴主席「朝野共商國是」，民進黨人士則說沒有「共商國是」的問題。綠營將大罷免稱為「反共聖戰」，卻安排綠營視為「○○同路人」的在野黨主席會面，是受到外界的壓力，還是其中另有算計？在野如果毫無準備而去，只怕落得被羞辱而回。

賴清德於三月十三日召開國安高層會議，定位大陸為「境外敵對勢力」，將國家推入準戰爭情勢；會後記者會，提出「五大國安統戰威脅」及「十七項因應策略」，籲請國人「團結抵抗分化」。朝野繼續對抗三個月後，賴再次拋出「朝野和解善意」，府方表示「希望朝野團結一致對外」，專案簡報將採全程閉門進行，與會者需簽保密協定。會議四個報告案主題分別為「中國軍事擴張與國軍應處」、「全球局勢挑戰與我國外交戰略」、「當前中國情勢與對兩岸關係之挑戰」、「中國混合戰威脅與國際因應」，全是打抗中保台牌。

在大罷免即將進入投票階段之際，朝野互信低落，雙方全面仇恨動員；加上司法配合起訴藍營人士、中央與地方搶預算、對美關稅談判無人聞問，如何團結？團結不是口號而是實際行動，停止大罷免、行政院釋出地方補助款、共商對美關稅談判，縱使不聽簡報也可團結。

「國安簡報」一開始意在營造「賴總統釋出善意」，就看在野黨領不領情的局面，意圖讓輿論壓力轉向在野黨。流程卻不是在野黨期待的朝野國是會議、不是對等協商，而是單方面的灌輸資訊；表面上是對話，骨子裡卻是利用總統的高度與媒體優勢壟斷話語權、轉移焦點、轉嫁民怨。在野黨擔心執政黨「人前手牽手、人後下毒手」，這確是現在進行式，綠營會輕易放過這批「○○同路人」嗎？不期待大團結能實現，朝野繼續努力對抗，台灣的未來依然掌握在選民手上。

賴清德 沈伯洋 民進黨 曹興誠 抗中保台 大罷免 境外敵對勢力 國安簡報

延伸閱讀

邀共商國是卻閉門 賴士葆批：操作大罷免的一環

影／前往台中勗勉官兵 賴清德:提高國防預算請朝野支持

影／曹興誠親送朱立倫辯論邀請函 遭黨工大喇叭反制

沈伯洋：曹興誠向賴清德更新罷免情勢 盼效益極大化

相關新聞

國安簡報破局 結局早應預判

原定今天登場的國安大秀，看來主軸還是抗中保台、大陸軍事威脅、反統戰、防堵○○同路人。朝野需要對話的議題不可勝數，綠營偏挑...

黨內混亂 藍地方難包圍綠中央

前總統馬英九參與海峽論壇，值得關注的是，國民黨地方首長為何不參與論壇？為何無法產生地方包圍中央的效應？這凸顯馬英九路線與...

以伊衝突下的數位認知戰

中東局勢正進入一個嶄新階段。以色列與伊朗之間的衝突，儘管仍以火箭彈、無人機與跨境突襲為具體表現，背後實則蘊含更深層的制度...

科技．人文聯合講座／廁所革命 另類民生文化指標

在台灣，包括經常旅行日本的國人，對於「公廁」應有的充足數量、乾淨、衛生，似已司空見慣，認為那是理所當然的民生建設。日本的...

中國方案在脫馬入中？試以陸網民「反做題思維」回應

六月八日黃年先生〈中國方案在脫馬入中〉提出中國未來走向的諸多問題，本文擬以近年大陸網路輿論為視角，略陳可能獲得高贊的回應...

以色列先發制人攻伊朗 凸顯川普罩不住

以色列空襲伊朗，讓早已紛亂的全球秩序再添變數。媒體報導，以色列早已「密謀數月」，而美國總統川普事先也知悉。以色列之所以先...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。