多聲道美國 能走向再度偉大？

二○二五年六月十四日，川普七十九歲生日當天，美國華盛頓特區舉行了一場規模空前的慶祝建軍二五○周年的閱兵盛典。數千名官兵、先進裝備與空軍飛行表演構成一場震撼視覺的軍事表演，彰顯美國建軍傳統與國家榮耀。

然而，與此同時，全美近兩千個城市，包括紐約、芝加哥、費城等地，爆發了以「No Kings」（無王日，不要國王）為主題的大規模抗議行動，反對川普的經濟政策，與日益明顯的社會財富不均及種族問題。

兩種截然不同的聲音，凸顯了當前美國內部張力與公共敘事的焦慮與裂痕。

大多數美國媒體對這場閱兵持保留態度。ＮＢＣ與ＣＢＳ兩大電視台直言這是總統川普強化個人政治品牌的「個人秀場」。在當天的新聞報導中大量利用現場「雙重視角」鏡頭：一部分是白宮附近交通管制與安檢設施森嚴的閱兵區戒備線，接著又切換到遍及全美兩千座城市的 「No Kings」遊行抗議人潮，提醒人們社會暗湧遠非軍樂與焰火所能掩蓋。

歐洲媒體關注的焦點則在於閱兵的社會效應。「德國之聲」指出，美國當下對外背負巨額國債，對內又面臨基建老化的困境，此時大規模閱兵，勞民傷財，顯得格外突兀。ＢＢＣ 擔憂為了維穩，部署國民警衛隊來鎮壓各地民眾的抗議遊行，可能侵蝕軍隊的非黨派傳統。

中國媒體則從另一角度切入：「環球時報」形容這是一場「矛盾的狂歡」，將閱兵與抗議並置，凸顯川普政府既要炫耀強軍形象，又無力平息社會裂痕。「北京日報」則列舉美國現行治理體制無法化解深層次社會矛盾的事實。直指這場閱兵為「夕陽餘暉」，暗示美國霸權正步入黃昏。

尤其不可忽視的是各地「No Kings」 抗議遊行，在TikTok與Ｘ（Twitter）平台上第一天的播放量就突破五千萬次。社交平台穿越國界，讓閱兵與抗議在同一時空並存，形成一種無法被單一敘述框架所涵蓋的「多聲道現實」。這些影像與聲音的交織，映照出一個事實：閱兵早已超越軍事演示的範疇，而成為權力傲慢與社會積怨的引爆點。

這場閱兵式究竟是展示了美國的力量，還是暴露了它的脆弱？國家的力量不僅來自槍炮，更來自人民的信任與團結。因此，最後的問題或許是：當全球化衝擊、國內分化、種族矛盾此起彼伏，一場閱兵的華彩，能成就讓「美國再次偉大」的願景嗎？還是，展現出帝國沒落前夕，西方那一抹最後的彩霞？