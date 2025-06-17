破口未彌補 如何國安簡報

賴清德總統邀請在野黨主席明天至總統府，聽取國防、外交、兩岸及國安相關首長進行「國安情勢簡報」，賴並將全程參與。另一方面，台灣高檢署、台北地檢署日前分別依法起訴涉嫌為大陸發展組織的民進黨員黃取榮、邱世元、何仁傑、吳尚雨四人。其中，何仁傑是吳釗燮任外交部長及國安會秘書長幕僚；在此同時，吳釗燮上周赴歐訪問。

這三件事皆圍繞國安議題，共諜案真相不明，民進黨政府的反情報機制幾近失靈，卻無人引咎辭職。於此國安破口尚未彌補之際，賴總統或以為檢調完成起訴即可對在野黨進行國安簡報，卻要求在野黨主席簽保密協議；另一方面，又傳出賴清德與曹興誠共商大罷免事宜。換言之，無論動機與時機皆讓人起疑，也難怪有在野黨立委直言「不要去一場鴻門宴，最後惹了一身腥」，更擔心對方「一手遞橄欖枝，另一手下毒手」。

共諜案四人中，何仁傑跟隨吳釗燮一路從外交部到國安會長達九年，所接觸的機密層級最高。檢方於起訴書指出，何仁傑於吳釗燮在外交部時期，洩漏部長與外賓會談及友邦資料等內容。儘管檢方有意輕描淡寫洩密詳情，惟外交部所轄百餘個駐外機構，平日往來的電文與部內公文書等，凡能上呈部長室者皆具相當重要性與機敏性，是以何仁傑平日在辦公室耳濡目染的機密遠高於一般部會首長，其實不需由何某直接接觸。至於吳釗燮升任國安會秘書長後，何仁傑若有機會見識和聽聞軍情警彙報機敏性情資，恐更甚於外交部時期。

以反情報人員擅長的逆向工程為例，中共從我方文件中，即可推估外交部與各駐外機構的虛實；從鞏固友邦的情資，亦可研判邦誼安危和我方籌碼。至於洩漏國外交換的情資，中共足以掌握對方的人員及管道，並採取手段切斷國外情報來源，或故意餵假情報滿足對方，用以混淆耳目。

冷戰時期，蘇聯ＫＧＢ人員為蒐集美方情資，以長期偵測美大使館打字機敲打鍵盤、引發玻璃窗震動的頻率，逆向研判繕打文件的內容。從吳釗燮辦公室洩漏的任何文件，恐輕易讓中共摸清我方作為，難怪何仁傑提供的文件還被中共人員大讚「很有價值」。何仁傑於偵查中始終否認犯行、編造謊言，意圖誤導偵辦方向且犯後態度不佳。

共諜案因為屬國安案件，庭訊採不公開審理。由於吳釗燮身為何仁傑的雇主，外界無從得知他是否已接受我反情報機構的調查。國內外的情報部署是否重整、友邦情報交換的管道是否重建？諸多疑點尚未明確交代之際，賴總統此際卻擬向在野黨主席進行國安簡報，不僅突兀，且不啻讓人質疑是否拿國安作為設「鴻門宴」的工具？想來真令人驚心。