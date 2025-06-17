期待公廁邁向「以坐代蹲」

聯合報十五日頭版以半版報導「公廁馬桶坐或蹲 藏安全課題」；Ａ５版話題新聞，更以整版報導高齡化社會來臨，需考量長者需求，建議以坐式馬桶及搭配消毒液取代蹲式馬桶，盼能藉此翻轉使用者習慣，對此，筆者舉雙手贊成。

回想自己年輕時擔心坐式馬桶衛生堪慮，偏好使用蹲式馬桶。留學美國期間，只見學校公廁全採坐式，輔以一次性紙坐墊，使用時頗為方便。更年期後，骨密度急遽下降，復因小兒麻痺後期症候群發作，肌力與平衡感下跌，導致我的患肢多次因跌倒骨折、手術、使用石膏固定，膝關節因此攣縮、無法下蹲；外出時如遇蹲式公廁，成了我的夢魘。

記得有一次我在社區圖書館閱讀書報，因內急需如廁，但身障廁所被占用，不得已只好使用蹲式公廁，因無法蹲下、被迫採半蹲半站姿勢，不但弄髒公廁，連長褲都噴得滿是尿液。另有一次我拄著拐杖使用蹲式廁所，用畢後站起來時不慎滑倒；雖未受傷，衣物卻沾滿汙漬，只得連忙收拾物品趕緊回家，從內到外徹底洗滌並更換衣物。

乾淨的坐式公廁能及時解決行動不便者的需求，讓人得以放心外出尋找樂趣，相信高齡肌力衰退者會感同身受。