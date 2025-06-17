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公廁馬桶 隨時乾淨最重要

聯合報／ 王錫璋／公退（台北市）

聯合報專題報導討論公廁馬桶坐式或蹲式的問題，其實，以目前趨勢來講，坐式應較符合觀光客需求，且有些長者或小孩無法使用蹲式。長者如用蹲式，常常一蹲就起不來了；我的小外孫女出外看見蹲式馬桶就不進去，因為跟家裡坐式馬桶不一樣，她不會用。

公廁最重要的是隨時保持乾淨清潔。日本電影「我的完美日常」，主角役所廣司在片中飾演一個公廁清潔員，其認真專精投入清潔工作的態度令人感佩。日本城市公部門對清潔公廁以認真態度，輪班、巡迴、專業工具齊備，使公廁總是保持著乾淨整潔，這是日本公廁贏得觀光客讚賞的原因。

但國內還是有不少人選擇蹲式，因為他們怕使用坐式馬桶，會與前一個使用者有「肌膚上的接觸」，深怕被傳染疾病，因此坐式與蹲式，目前可能以一定比例設置為宜。國內政府機關、圖書館、捷運站等公廁維護還算可以，但在公園、登山路線或河濱步道上的正式公廁或流動公廁，卻常汙穢不堪、慘不忍睹，有待改進！無論坐式或蹲式馬桶，整潔才是最重要的。

銀髮族 小孩 公廁

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