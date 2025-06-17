廁所文化映照城市教養

隨著台灣步入超高齡社會，考量長者使用的需求，公廁以坐代蹲將成為趨勢。然據官方民調「公廁民眾滿意度問卷調查」結果顯示，竟有六成三的公廁使用者偏好蹲式馬桶，主因是「衛生考量」，顯見國人對於公廁的衛生多有隱憂，儘管到了有安裝免治馬桶的公廁也不敢使用，這個現象值得我們反思公廁衛生問題。

以鄰國日本為借鏡，日本的廁所文化，在我們的記憶之中總能領先於前，達到令人驚嘆的設計與服務境界。整潔的公共廁所裡，有些設置了免治馬桶，提供自動掀蓋的功能、讓人溫暖的溫度馬桶、發出水流音效避免如廁聲音尷尬的「音姬」等，都是日本以使用者為導向，將藏於角落中、生活不起眼的事物，以極慎重的態度款待使用公廁的客人。

德國導演文溫德斯執導的電影「我的完美日常」，讓原先只是要拍攝「The Tokyo Toilet」東京公廁計畫的廣告，一躍成為讓世界看見日本對公共衛生執著的媒介。日本對「公共利益」的最大化共識，就是「城市」與「彼此」相互尊重，造就出與我們如此不同的日本公共生活品質。

任何一位使用過台、日公廁的民眾，都能看出兩地公廁文化的顯著差異；這不僅需要清潔員以人為本的堅持，更重要的是使用者個人的「維護意識」。每個人都應該為下一個使用者著想，如果僅停留在「如廁後請沖水」、「請勿蹲在馬桶上」等舊標語，並無法真正讓每位使用者以珍惜愛護的態度使用公廁。

從公廁就可以看出一個地方的教養，凡時刻有髒汙、異味、缺衛生紙的公廁，永遠無法降低我們對於公廁的疑慮眼光。一個讓民眾滿意的公廁不僅需要定期清潔，更重要的是使用者們的衛生習慣，少一點自私行為、多一點為下一位使用者著想的細心，則公廁自然潔淨宜人。公廁馬桶以坐代蹲是必然趨勢，若民眾更願意使用公廁的坐式馬桶，表示廁所的公共衛生確實獲得了改善。