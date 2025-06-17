無名英雄遭網嘲 社會病了

近日一則聽障者的履歷在社群媒體上遭嘲笑，因為他在技能欄上寫下了「會洗碗、會做家事」。有人轉貼並加上譏諷語氣：「我就問這年頭誰不會洗碗、做家事？」這讓人感到心寒。

這份履歷的學歷欄早已清楚標示為「啟聰學校」，對方顯然是聽障或有某種障礙，但這樣的自我努力與勇氣，竟成了被群嘲的對象。如果今天被貼出來的是自己家人的履歷，卻被網友當笑話轉傳，還笑得出來嗎？這讓人想起費茲傑羅在《大亨小傳》開頭的一句話：「每當你想批評人的時候，要記得，世上不是所有人都像你一樣擁有許多優勢。」

我們總以為自己擁有的，都是正常且理所當然的，但其實那不過是「幸運」罷了。我們會洗碗、會整理房間，是因為我們有健全的身體、有能夠教導我們生活知識的家人、有可以學習的環境資源；對一些人來說，他們卻必須用幾倍的時間，靠自己摸索練習，才能學會一般人眼中的「簡單動作」。在說出「這有什麼好寫的？」之前請先想一想：可曾有過在一個陌生環境中，用盡全部力氣才學會一件小事的經驗？

社會的穩定與良善，從來都不是靠少數天才或精英維持的。不是只有會寫程式的人才重要，不是只有當醫生、律師、工程師的人才值得尊重。馬桶壞了、環境沒人清潔、垃圾沒人收，你我照樣寸步難行；每一個默默把碗洗乾淨、把地掃乾淨的人，都是讓這個社會能夠正常運轉的重要螺絲釘。他們領的或許是最低工資，做的或許是最不起眼的事情，但正是這些人撐起了我們以為「正常」的生活；沒有他們，再高學歷、高收入，也只能坐在髒亂的屋子裡發愁。

社會到底怎麼了？連一個聽障孩子寫下「我會洗碗」都拿來當作笑料？覺得會洗碗有什麼了不起，但你的「理所當然」可能是別人的「用盡全力」。請記住，尊重不是留給你認為了不起的人，而是留給那些努力活著、努力學會生活的人。