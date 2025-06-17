館長與鄭愁予 我們將輸出怎樣的台灣

最近兩則新聞，一則熱，一則冷。

熱的是網紅「館長」去了上海，他一路開直播，流量破表；冷的是詩人鄭愁予過世，消息零星飄過網路，還有人好奇的問他是誰。

這兩件事，像一場時代文化的並置對照實驗。

一個是台灣的健身網紅，用汗水、情緒與國罵吸引了大量的眼球；一個是台灣現代詩的里程碑，用詩意、失落與餘韻活成了跨時代的文化幽靈。這兩個台灣人，一個活得像火爐，一個走得像餘煙。但他們之間，正好標示出一個令人不得不思考的問題：台灣到底要輸出什麼給世界？

館長所代表的，是一種強烈、直接、可複製的態度表演：肌肉、情緒、粗話、直播鏡頭裡的兄弟義氣、反骨個性。這些，在中國的年輕人眼中，是「真男人」、「不裝的台客」，甚至是一種對既有文化體制的挑釁。

而鄭愁予的輸出，則是難以歸類、無法複製的詩意體驗：他不是政治家，不是娛樂明星，也不是教科書的寵兒。但他的那句詩「我不是歸人，是個過客」卻成為整個華文世界裡最被記憶的詩句之一。他輸出的，是飄在語言邊緣、情感底部、歷史縫隙裡的鄉愁與不安。

我們不能也不應該輕視館長的文化輸出。他的現象，某種程度上反映出台灣「草根自主文化」的生命力。不靠國家資源、不需主流認證，以自媒體力量打入對岸的流量市場。

但問題是，這樣的輸出，是否有可延續性？是否能在時間的長河中，留下某種影響力？是否能在觀眾關掉直播之後，還餘下一絲反思？

而鄭愁予代表的詩人、文學人、漂泊知識分子，雖然不熱，不擴散，但他們的文字像種子，埋在了許多心裡。詩人記得他，學者記得他，從香港到新加坡的中文系學生都曾在課堂上讀過他。鄭愁予的詩，是台灣某段集體氣質的凝縮，是「未完成的台灣文化理想」的幽靈註腳。

我們不必選擇站在館長或鄭愁予的一邊，但我們必須誠實地回答，十年後，有誰還會記得館長說過什麼？但鄭愁予的詩，可能會一直烙印在一代又一代人的心裡。

如果把中國當作市場，那麼館長的輸出策略是有效的。但如果把中國當作文化競逐的地景，那我們是否也要問自己：我們能輸出更多的鄭愁予嗎？

他代表的不只是台灣詩人，更是一個歷史命運下流亡者的身分演出。他是一九四九之後那批文化游魂，在台灣重新扎根，又終其一生在詩裡書寫他回不去的故土。他的「中國性」不是國族認同，而是文化記憶；他的「台灣性」不是政治立場，而是語言與美學的再創造。

當台灣開始思考「文化輸出」這個命題，我們不能只看有多少點閱數、有多少互動率、有多少話題感。我們要問：我們所輸出的，有沒有可能成為對方文化記憶的一部分？

當我們輸出台灣，輸出的會是直播的國罵三字經？還是詩行之中沉默的光？