科技‧人文聯合講座／典範轉移與黨爭

我們常聽人說現在是「後現代」，又說現在是地球村時代，又有地球是「扁平的」、「發熱的」等名詞。進一步又說，後現代是缺乏典範的時代，後現代是個體意識抬頭的時代。

美國哲學家孔恩將「典範」理念使用到科學世界，也被運用與管理領域。「典範」是一種可遵循的規定或價值，而「典範轉移」則是對既有認同的信念、價值與方法加以轉變。

行之於政治，則稱為「變法」，哲學語彙則稱為「典範轉移」；典範行之愈久，觀念愈堅固，「變法」愈不易成功。中國歷史上除商鞅變法成功外，新莽變法、宋神宗變法、明神宗國本之爭，都引發黨爭，最後導致亡國，韓國傳統政治的「兩班」文化也導致黨爭糾紛。

相較於此，日本的大化革新、明治維新，卻都使國家扭轉乾坤。這是因為大化革新以前尚無漢文化做典範；明治維新前，西方「蘭學」早已在日本扎根兩百餘年。

變法不成，則有類似「湯武革命」的軍事行動來改變現狀。法國大革命如果沒有伏爾泰、盧梭的思想鼓吹，難以引發大革命海嘯；動盪長達十餘年，因為拿破崙加冕皇帝而回歸帝制，此後十年拿破崙戰爭，日後帝制與共和交乘，直到「第三共和」建立時，政局才逐漸穩定。

「今天下之財力日以困窮，風俗日以衰壞，患在不知法度，不法先王之政故也。法先王之政者，法其意而已。」變法多來自體制內部發生嚴重矛盾，被迫進行改革。王安石所言「先王之政」乃是典範，「法其意」乃主張進行典範轉移。

政治上的典範轉移必引發對立，因利益盤根錯節、思想新舊不一；小則朝臣口角衝突、中則結黨攻伐、大則意氣之爭而國危不顧。東漢亡於黨錮之禍，李唐因牛李黨爭而亡，北宋、明代都亡於黨爭。

改革力量沛然莫之能禦，則改革易成。福澤諭吉《勸學篇》指出：「天不造人上之人，亦不造人下之下。」力主人權平等。「至於道德方面，吾將人定位為萬物之靈，能自尊自愛，不做卑鄙之事，不做不道德之事。」人有自覺能力，故要喚醒自覺之心。

福澤諭吉曾提出「脫亞入歐論」，即使今日依然傷了華人的心；但是，當時日本卻未有為了入歐而搗毀漢文物、迫害漢學家的舉動，今日唐宋文化依然是日本多元文化的基調之一。反之，中國的文化大革命成為十年浩劫，文物、思想、人性被嚴重斲傷。文革亦可視為另類「脫亞入歐論」的延長，脫離傳統中國文化，進入馬列思想。

今日台灣政治民主自由，但全民關懐自己的國家？能獨立思考？「無事袖手談心性，臨事一死報君王」，明遺老顏元反思宋明理學，認為過度重視心性而乏於實務，乃明亡之因。深思之，明非亡於「心性之學」，乃亡於不關心實務，僅存廟堂黨爭，事涉意氣私欲，置國家利益於無物。

國家是全民所構成，政府是全民推舉之有能有賢者組成；又為防政府專斷，設議會制衡其權力；恐議會一黨獨大，又有兩黨或多黨政治。反問廟堂袞袞諸公，政府官員與議員們，從政之初心如何？

「予嘗求古仁人之心，或異二者之為，何哉？不以物喜，不以己悲，居廟堂之高，則憂其民；處江湖之遠，則憂其君。是進亦憂，退亦憂；然則何時而樂耶？」范仲淹這段話，說明知識分子本懷，不論在朝在野，都依然心繫天下。

今日讀〈岳陽樓記〉，依然令人感動不已，這才是超越典範的千古知識分子本懷！

（作者為亞洲大學通識教育中心專任教授）