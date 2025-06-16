以色列突襲伊朗 恐打破國際法底線

以色列突襲伊朗核子與軍事設施引發全球譁然，數百架戰機深入伊朗領空，攻擊目標包括納坦茲濃縮設施、多位高層軍官與核科學家，不僅造成嚴重人員傷亡，更將中東局勢推向新一波動盪。以色列主張其重大軍事行動屬「自衛」，然而從國際法、公眾反應與地緣政治綜合觀察，這次突襲既難以正當化，更可能產生嚴重反效果。

以色列宣稱，這次攻擊是「為防止伊朗未來可能發動核攻擊」，因此符合聯合國憲章第五十一條的自衛權。但該條款所允許的自衛必須符合「必要性」與「比例性」，且是針對已發生或迫在眉睫的武裝攻擊。

問題在於伊朗目前尚未擁有核武，雖有伊朗官員言論挑釁以色列，但並無確鑿證據顯示伊朗已「不可逆地」決定對以色列發動核攻擊。若依照時間邏輯或威脅程度分析，根本無法證明以色列此時發動攻擊是「最後機會」，因此所謂「預防性自衛」實際上難逃侵略之嫌。此種「預防性戰爭」概念，與二○○三年美國攻打伊拉克時的立場如出一轍，當年即遭英國與多國法律界普遍否定。

美伊原本計畫在阿曼重啟第六輪核協議談判，而此次襲擊直接導致協商中止，破壞了多年來極為脆弱的外交努力。顯然以色列可能不只是要打擊伊朗的核能力，更意圖摧毀談判平台，藉由挑起衝突迫使美方重新評估對伊朗的寬鬆立場；這無異於讓地區安全架構倒退數十年，重回「拳頭說話」的舊時代。甚者，襲擊造成大量平民死傷，恐使伊朗社會內部產生強烈民族主義反彈，反而激化保守派主張加速核武研發，軍事挑釁將使伊朗更堅信擁核才能保護自己免於毀滅。

聯合國安理會旋即召開緊急會議，聯合國副秘書長狄卡洛呼籲雙方「務必克制」，避免進一步衝突升級。中國、俄羅斯與多數非西方國家譴責以色列嚴重損害伊朗主權，而美國則呈現兩面立場；總統川普在聲明中大力讚揚以色列行動「成功」，並警告伊朗「最好趕快達成協議，否則什麼都不剩」。此種極端言論與煽動性政策，使得中東再度成為大國競逐與代理戰爭的棋盤。

此次空襲引發另一層道德爭議，據報，以色列襲擊目標包含伊朗核科學家與技術人員。根據國際人道法，非戰鬥人員不得做為攻擊目標，除非明確證實其直接參與軍事行動。核科學家絕大多數屬於文職人員，若僅因其工作與核能相關就遭處決，恐構成非法殺害與戰爭罪。

儘管這場衝突爆發在遙遠的中東，但對亞太地區亦非無關。外交部已緊急調升對以色列與伊朗的旅遊警示等級，暫緩對以色列的打工度假計畫，顯示台灣亦深感衝突外溢風險之高。若中東戰火延燒波斯灣，國際能源價格勢將劇烈波動，進而衝擊全球供應鏈與亞洲經濟體。

更值得深思的是，若「預防性自衛」成為國際先例，亞太區域內部的軍備競賽與主權糾紛，是否也將以此為由，升級為實戰衝突？國際法的底線若被打破，對於台灣此等戰略敏感地區乃至全世界，將陷入更大的不穩定。

世界不需要戰火卻需要對話，和平從不是軟弱的代名詞，而是對人性與文明底線的堅守。以色列、伊朗乃至所有相關國家，均應當回到談判桌重新思考，真正的安全究竟是建立在恐懼之上，還是理解與克制之中？