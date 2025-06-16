美政局動盪 國際更混沌

六月十四日，美國總統川普在自己七十九歲生日當天，選擇於華盛頓特區舉行一場高調的閱兵式，並以慶祝美國陸軍建軍二五○周年為名親自檢閱軍隊。這場原為儀節性的軍事慶典，卻因川普強烈的個人色彩，而被外界批評為「個人崇拜式」活動及對美國民主價值的挑戰。

事實上，在美國憲政史上，總統閱兵並非常態，上次美國總統閱兵已是卅多年前老布希總統在任時，當時是為了表彰參與一九九○年波斯灣戰爭（沙漠風暴行動）作戰部隊的勝利與貢獻；川普這次閱兵卻引發美國社會正反兩極的評價，進一步點燃全美「沒有國王」（No King）示威行動的延燒。

若從美國社會政治分裂的層面來觀察，美國是典型的「單一選區制」國家，這樣的選舉制度容易產生「兩黨制」，使得多年來民主黨與共和黨各據版圖且屹立不搖，隨之而來的是，美國社會出現兩批互不相容卻又勢均力敵的政治支持者。

從二○二四年十一月的美國總統大選結果來看，共和黨的川普獲四十九點八％的普選票，民主黨的賀錦麗亦拿下四十八點三％的普選票，近乎是「一對一」格局。更大的問題在於，這兩個政黨在治國理念與意識形態上差異甚巨，構成美國社會政治分裂的基本特徵。加上川普特立獨行，欠缺妥協與包容思維，更激化美國內部政治對立。

美國雖然是三權分立的國家，但當美國參議院與眾議院的多數黨，與總統同屬共和黨時，國會對行政部門的牽制力道就大幅降低；這讓在野黨的政策意見幾乎完全受到壓抑，最終迫使在野陣營支持者走向體制外途徑，終致美國這樣的老牌民主國家也出現四處動盪的示威遊行。

另一條導火線來自川普極端的移民政策。表面上看，一個政府驅逐非法移民似乎沒有什麼不對，不過除了在執法力道上欠缺人道考量外，在驅逐美國少數族裔非法移民的同時，它也帶動了美國不同族群間的排拒與敵視，而此效應顯然比單純驅逐非法移民來得更嚴重。

美國社會對移民、穆斯林、有色人種等少數族裔的敵意不斷增加；此外，當川普宣布美國大學拒收中國留學生時，美國的「排華浪潮」也跟著伺機而動。「沒有國王」示威的主要成員除有民主黨支持者、移民團體、人權倡議者之外，更多的參與者是已經拿到美國合法居留權的少數族裔，川普的移民政策加劇了他們在美國生活的各種壓力。

從「沒有國王」示威的態樣來看，在美國的五十個州遍地開花，並沒有「紅州」或「藍州」的差異。美國的重要大城幾乎同步發生，包括紐約、費城、芝加哥、底特律、亞特蘭大、休士頓、舊金山、洛杉磯等，這顯示對川普政策的反撲力道呈現多點集結態勢。然從聯邦政府動用海軍陸戰隊維護秩序的舉措觀察，川普似無認真妥協的打算，此揭示了美國在未來一段時間內，內部的政治對立難以消解。

此局面會讓川普在處理對外關係，包括關稅戰、烏俄戰爭、以哈衝突、以伊戰爭等，產生腹背受敵、左支右絀的壓力。在二○二六年十一月美國期中選舉前，美國國內政治恐持續浮動，而此狀態將加大川普處理涉外問題的難度，使當前的國際問題更為混沌。