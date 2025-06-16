科技‧人文聯合講座／民主供應鏈不能說的秘密

國科會轄下的科技、民主與社會研究中心（簡稱DSET）二○二三年甫成立，隨即與美澳日韓等國智庫展開連結，創造其在高科技領域的話語權。由於定位為國家及智庫，DSET較一般國科會獎助有更多預算，也有龐大編制，產出研究報告。

日前由DSET舉辦的「供應鏈韌性戰略國際高峰會」展現了其經營國外智庫及培訓人才的成果，是民間智庫無法比擬的。然為賴清德總統提出的「民主供應鏈」建構理論，補強論述此目的，無異難為DSET，去達成「不可能的任務」。

以會議的兩大主題─半導體及AI─而言，要與民主同盟發展非紅（去中）供應鏈，就存在本質不可行的矛盾。

首先，美國所謂的半導體合作戰略，就是要求台積電至美設廠生產，從原先的四奈米製程已被川普總統在今年三月加碼成Fab 21製程，再加一座研發中心，使得台積電原先保證的「先進製程根留台灣」形同破局。易言之，台美半導體合作僅僅單邊符合了美國利益，台灣只剩技術及資本輸出。尤其，台積電花了卅年建立起的全球供應鏈，充分集結了地理與上游集中之優勢，非一朝一夕可在其他國家複製的。

而對三星而言，台韓半導體非合作而是競爭關係。三星的三奈米製程至二○二四年為止，良率僅百分之廿，遠遠落後於台積電，若要合作，恐又是台積電技術輸出。並且，當台積電赴美設廠，免除關稅負擔，三星就要獨自面對高關稅課徵，更顯示兩者殊難合作。另日本發展記憶體（RAM），非半導體產業，與台灣沒有競爭關係，但台灣需要從日進口製程所需原料如光刻膠、化學氣體、絕緣薄膜或塗層材料等，本即上下游互補，無須再強化合作。

其次，AI產業仰賴演算法如大語言模型及大量數據生成，美國與中國大陸因數位平台蓬勃發展而享有AI先進者優勢。台灣人口有限，產出的中文數據量不足，且主要數位平台皆為外商，數據掌握在外商手中，缺乏數據源訓練大語言模型，不具AI競爭優勢，不知與民主同盟有何合作利基？

另歐盟及英國從個人數據保護、數位平台管制，乃至AI領域，與美國的自由放任模式大相逕庭，採取干預政策，以一連串立法如《個人資料保護通則》、《數位服務法》、《數位市場法》和《AI法》等，開啟對數位平台的課責，而執法的主要對象就是美商。歐盟與美國在高科技與AI發展與消費者保護的政策目的取捨殊異，使得兩者難以發展AI產業的實質合作。

產業的相對競爭優勢，使得台灣倡議民主供應鏈時，驀然驚覺同為民主同盟的歐盟、日、韓無法與之合作，陷入只有台美合作，為美作嫁的窘境，這應是賴清德「不能說的秘密」吧！（作者為元智大學資訊管理學系教授）