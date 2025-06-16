川普派兵 美國那道「美麗風景線」的警訊

美國各地十四日爆發大規模反川普示威浪潮，數百萬民眾湧上街頭、公園與廣場，參與名為「不要國王」（No Kings）的抗議活動。從大都會到小城鎮，示威者高呼反獨裁口號，同時表達捍衛民主與移民權益的訴求。主辦單位宣稱全國有數百場活動，參與人數高達數百萬。

美國非法移民問題並非始於川普，也不會終結於川普。美國長期吸引來自中南美洲與亞洲的移民，部分出於尋求經濟機會，部分則為逃離戰亂與貧困。然而，美國的移民制度多年來陷入政治僵局，缺乏系統性改革，使得大量外來人口透過非法手段入境，最終形成一個龐大的「影子社會」。

川普於二○一六年首次當選總統時，便以在南方邊境「建牆防移民」做為競選主軸。二○二五年再次執政後延續先前主張，並升級政策手段，直接派遣國民兵進入多個庇護城市進行清查與驅逐行動。這種軍事化執法作風在美國歷史上極為罕見，甚至引發許多法律學者質疑其違憲。

支持川普的民眾普遍認為，非法移民威脅了美國的國家安全、勞動市場與公共資源。他們主張強勢執法不僅合理，甚至是對合法移民與本國公民的一種保障。川普政府把部署國民兵界定為「針對國家安全與邊境危機的緊急行動」。

然而，批評者則指出，軍隊介入民事執法違反「禁止軍隊參與國內執法法案」（Posse Comitatus Act）。該法案規定除非國會特別授權，軍隊不得介入國內警務。此外，大規模突襲與拘捕行動已造成家庭分離、兒童受害，並引發人權組織的強烈譴責。美國做為一個長期宣揚民主與人權的國家，如今卻在自身土地上進行「類軍管」的行動。對照美國前眾議院議長裴洛西二○一九年針對香港的暴力示威活動，稱其為「一道美麗的風景線」，如今看來格外諷刺。

川普歷來擅長將危機政治化、將社會矛盾轉化為政治動能。此次動用軍力執行驅逐任務，對其而言不僅是移民政策的延續，更是一次高效的政治宣傳。他藉此再次塑造「強人領導者」的形象，鞏固其核心選民，並轉移外界對其政策缺失或法律糾紛的注意力。

這樣的操作在選舉動員上確實有效，尤其是在美國中西部與南部的一些地區，移民問題與犯罪和經濟焦慮高度重疊，川普的「反移民強硬派」形象深得民心。然而在短期政治紅利的背後，卻得長期付出社會分裂與族群對立的代價。

美國的民主制度建立在「文人統治」與「軍隊中立」的原則上。國民兵理論上雖屬州政府指揮，但總統可在特定情況下由聯邦政府調派使用；一旦界線不斷模糊，將可能開啟危險的先例。若每任總統都能以「緊急狀態」名義動用軍事力量介入國內事務，法治將讓位於專制，民主制度也將逐漸空洞化。

此外，移民問題本質上是經濟、外交與社會政策的綜合結果，無法僅靠軍事或執法手段解決。若政府無意進行全面性的移民制度改革、缺乏與來源國合作的外交策略，卻只是一味驅逐與恐嚇，終將激化社會矛盾，讓問題更難解決。

川普派兵鎮壓非法移民的行動，不只是單一政策的延伸，更是對美國制度精神的一次壓力測試。在安全與自由、人權與主權的取捨間，民主社會應有更深刻的自我反思。美國面對非法移民這一複雜問題，急需的是理性對話與制度改革，而非動用軍力、製造恐懼。一旦軍隊開始對內執法，民主就會站在危險的懸崖邊緣；當美國人民在各地拉起了那一道人權抗爭的「美麗風景線」，這也是我們該警醒的訊號。