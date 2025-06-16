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放話、黑箱 如何共商國是
總統府秘書長潘孟安致電國民黨及民眾黨，告知賴清德總統希望十八日邀兩黨主席共商國是。惟目前所知議程及內容不明，傳出府方規畫由國防部等五機構國安簡報後再綜合討論。民眾黨主席黃國昌表示不知細節，質疑府方透過媒體放話相當草率。
重要會議有一定程序，首先應確定會議名稱、議題要旨及邀請對象，透過幕僚徵詢受邀者可參加的時間；接著，由幕僚群召開「會前會」，針對詳細議程、時間始末、報告或研討的議題、報告人（單位）或參與者的發言順序及內容、會後記者會、公開的會議結論、後續發展的再討論、定時回應等細節詳細規畫安排。
從潘孟安致電邀請到透過媒體釋出「共商國是」的進行程序等訊息，受邀者卻一無所知，總統府異於正常的運作模式令人匪夷所思。屆時「共商國是」如何進行、能有何重大成果？恐怕會是一個大問號！
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