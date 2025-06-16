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賴邀在野聽取國安簡報是大和解 還是鴻門宴？
賴清德總統邀請在野黨主席於六月十八日聽取政府的國安簡報，這是令人期待的局面。若能藉此化解朝野對立，對穩定國內政局會有正向作用。
然而，正當面對國際局勢的壓力與大罷免如火如荼進行的此刻，執政黨的舉措又不禁令人有許多聯想。究竟是真要和解，還是一場鴻門宴？
基本上，國安問題理應是由執政黨全權負責處理，在野黨無需分擔責任。如今向在野黨作國安簡報，是否是賴政府在找人背書？
此外，國民黨正面臨立委遭大罷免的情況，若執政黨是真心要與在野陣營和解，由黨主席賴清德宣布停止襄助大罷免行動或許更有誠意，否則會讓人懷疑這是否為笑裡藏刀的兩面手法。
目前三大黨有如三國鼎立，箇中角力各顯奇招。執政黨以其優勢資源將在野黨打趴哀嚎。在野黨黨主席、黨團幹部紛成階下囚，令人不勝唏噓。因此，在野黨要如何應對執政黨的出招，正考驗其領導人的智慧。
不過，賴政府的滿意度已逐漸下降，若一邊繼續打壓在野黨，一邊又欲靠大和解假象挽救，並非明智之舉。唯有釋出真善意，才有扭轉的機會。
期望賴總統為大和解釋出更多善意，避免讓國安簡報變成秀場而已。
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