國安簡報真能不設前提討論？

總統賴清德邀集在野黨領袖於十八日進行「國安情勢簡報」共商國是，由國安相關首長作說明，並要求簽保密協議。民進黨團幹事長表示，賴總統期待各黨能擱置歧見、不設前提、正向對話、一致對外。在野黨主席可就不明瞭之處發問並交換意見。

簡報議題非常廣泛，卻只有短短三小時，就算在野可發問，但這些意見真會受到重視？真能在不設前提下討論？或者簡報不過是一種政令宣導、民主形式的過場戲而已。如果真為國家前途著想，真要共商國是，那麼就要針對特定議題，在不設前提下深入討論。台灣表面上民主卻缺乏開放的公共辯論空間，尤其是執政黨的側翼總喜歡對意見不合者貼標籤，如○○同路人、在地協力者、唱衰台灣等，使得社會少了心平氣和好好討論的機會，更讓意見菁英心生畏懼，不敢講出真話。

影響台灣安全最重要的議題就是兩岸關係，這次簡報的重點就放在國防、國安、紅色滲透、灰色地帶侵擾等方面。自賴總統主政以來，兩岸關係急遽下降，在川普政府提出的「對等關稅」壓力下，賴總統稱將優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP百分之三以上目標，並以國安之名檢核民眾的忠誠度，大力阻撓兩岸的民間交流。近日，台北政經學院基金會邀請台美日退將參與歷來層級最高的防衛兵推，「台灣組」竟然不敢開戰，讓「中共組」艦艇闖入，那麼台灣主權要如何維護？如果真的打起「巷戰」必然死傷慘重，台灣人民真的準備好應戰了？或許民調單位可以調查台灣民眾對戰爭的真實態度。

三月中旬，龍應台基金會曾舉辦一場演講，中研院士吳玉山認為台灣非常迫切需要「和平研究」，一旦失去和平，民主制度、言論與人身自由都會被斷送。

曾任文化部長的龍應台說，台灣需要「和平推」而不是兵推。民主社會應監督政府決策，防止執政黨把國家帶上危局。

戰爭或和平是嚴肅的選擇，可惜執政黨不斷升高與中共的對抗層級，形成雙方的惡意螺旋，於是只能靠加大備戰力度及對國內的更多管制，來維繫「國家安全」；但這不僅讓台灣處於更大的戰爭危機中，也同時衝擊到台灣的民主。

台灣到底有多大比例的人認同執政黨的對抗策略？真的願意投入戰爭？執政黨不能一味在同溫層的青鳥或黑熊中尋求慰藉。

如果國安簡報可以在「不設前提」下討論，那麼在簡報之後，何不舉辦更大規模甚至是長期、定期的「戰爭與和平」討論會？集合所有專家學者傾力找出兩岸的和平之鑰，解鎖兩岸的僵局，甚至提出兩岸和平的新共識、新架構。現階段執政黨最該做的是先和在野黨達成關於兩岸問題的共識，「不設前提」讓在野黨無所顧忌的提出對於兩岸關係的看法，即使與執政黨針鋒相對也不亂貼標籤，這不只是民主風度，更是另外六成的民意。

賴總統的就職演說揭示「以對話取代對抗，以交流取代圍堵」，在就職周年時又表示「和平無價，戰爭沒有贏家」。既然和平的價值如此之高，執政黨何不思考先以交流降溫雙方的對抗氛圍，再用和平的方式來維護台灣主體性？