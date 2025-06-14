星期透視／建構兩岸和平論述 此其時矣

賴清德總統上任以來，台海緊張陡升，美軍印太司令稱台海沸騰夜不成眠，國防部長顧立雄稱二○二七年「達到高戰備」，針對台海可能戰亂各式兵推不斷，為此，賴政府似已進入危機準備階段，加強軍購延長役期，強化內部管控，限禁兩岸交流。賴政府的作法，說明台灣似已進入緊急狀態，但何以至此？如何回歸常態？這些有關危機控管的相關問題卻乏人問津！

台海瀕戰固然責在雙方，但兩岸實力懸殊，台灣禁不起衝突乃人盡皆知，如何降溫以期回歸和平刻不容緩。

台灣的兩岸和平論述，必須考慮三個因素。首先，是台灣的決策思維是否傾向兩岸和平？此問題看似愚蠢，但在選舉的利害考量下，竟成主宰兩岸和平的關鍵所在。

同是台獨堅定支持者，蔡英文上任之初提出中華民國憲法和兩岸條例，不避諱「九二兩會會談的共同認知」，直到第二任國慶講話，才首次提出兩國論。然而，賴清德上台頭兩個月，已五次提出擴大版新兩國論，看來賴的思維中，壓根沒有兩岸和解。兩岸體制不同、對未來走向看法各異，分歧難免，但賴清德將對方定位為境外敵對勢力，傳達的是什麼樣的訊息？在兩岸官方溝通管道全無、隨時有擦槍走火之際，以準緊急狀況的高度，管控兩岸交流，這讓人懷疑，最高決策當局所想的，真的是兩岸和平嗎？

其次，假如國際強權願意背書，倡議台灣主權的抗中路線，便有可能實現，因此，台灣是否採取和平的兩岸政策，與區域大國的態度密切相關。

甫結束的台海防衛兵推，美國前太平洋艦隊司令稱，美國是否介入台海衝突，與衝突是否導因於台灣以及台灣是否有自我防衛的決心有關。過去的經驗是，美國軍人較熱衷於國際秩序的維護，而文人總統對可能造成與大國的軍事衝突，卻是戒慎恐懼。韓戰期間麥帥和杜魯門總統齟齬最終導致前者去職，原因正是對中態度；越戰期間，詹森總統在轟炸北越港口前，一定要確認港口內是否停有中蘇船隻，不與大國開戰的態度一目了然。最近川普和副總統范斯紛紛表示，美國不再優先考慮保衛其他國家，印證美國避戰大國的政策，前後如一。

第三個要考慮的因素，是嚇阻是否有效的問題。

烏克蘭位於西歐屏障，歐盟加上美國的ＧＤＰ是俄羅斯的廿五倍，但除了發動攻擊的二○二二年俄國經濟成長率為負二％以外，其後連續兩年成長率都高於三％，顯示西方國家非但不願出兵協助民主烏克蘭抗俄，連對俄經濟制裁都漫不經心。如今面對ＧＤＰ和人口均超出俄羅斯十倍的中國，要西方國家的經濟制裁發揮震懾效果，恐怕不易！更何況拜川普政策所賜，中國大陸經濟影響力日增，以周邊國家為例，目前東協和中國的自貿協議三點○版已完成協商，預計年底實施。日前結束的東協峰會，提出高質量的一帶一路計畫，東協十國已加入人民幣跨境支付系統，中國並與多國簽訂本幣結算以及貨幣互換協議，人民幣在區域經濟中的角色進一步擴大，雙方產業鏈快速形成當中。假如台海爆發危機，台灣很難期待區域鄰邦出力經濟制裁大陸。

唯有當決策者將兩岸和平置外於選舉，充分認識外力不可恃，並了解國際對中可能的制裁不一定發揮震懾效果後，兩岸和平論述才有可能落實。

（作者為文化大學國發大陸所兼任教授、陸委會前副主委）