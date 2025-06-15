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館長赴陸直播 給台灣前行的力量

聯合報／ 魏世昌／工程師（宜蘭市）
網紅「館長」陳之漢（左二）赴上海直播，一路上都有不少大陸、台灣民眾前來與他合照、交流。記者陳宥菘／攝影
網紅「館長」陳之漢（左二）赴上海直播，一路上都有不少大陸、台灣民眾前來與他合照、交流。記者陳宥菘／攝影

台灣網紅「館長」陳之漢前往大陸直播，實地走訪城市街景與生活環境，透過鏡頭呈現出對岸快速現代化的一面，也無意間揭開台灣一些人對大陸現況的偏頗認知。另一方面，許多外國朋友來台後，也常會有這樣的感受：台灣的城市發展似乎有些停滯。

這並非對中國的過度讚美，而是反思台灣自身發展是否已陷入鴕鳥心態。長期以來，政府與媒體在政治考量下，時常以對立框架包裝對岸發展，讓不少台灣人對中國的軍事、經濟與科技實力認知出現偏差。

以軍事為例，部分人以為解放軍的航空母艦與戰機不堪一擊，卻忽略了國軍裝備的老舊與後勤壓力日益沉重；在文化與經濟層面，中國電影《哪吒二》締造票房佳績，展現影視產業鏈的蓬勃實力，而我們至今仍難推出具全球影響力的文創作品。

科技發展亦呈現落差。大陸新創企業在人工智慧、機器人、腦機介面等領域持續突破，台灣ＡＩ產業雖已起步，整體規模與政策推動力道仍顯不足。產業結構方面，中國在「中國製造二○二五」政策引導下，在電動車、高鐵、半導體乃至航太產業都取得具體成果；反觀台灣，除了半導體仍具競爭力，多數製造與服務業卻面臨萎縮與外移的危機。

過去一些人習慣用自我感覺良好的方式看待兩岸關係，但當今國際格局劇變，這樣的態度不僅無助於提升台灣實力，更容易讓我們在全球競爭中被邊緣化。中國的崛起，也是美國積極推動科技脫鉤與圍堵的原因，顯示其發展已具有足夠分量，不容以輕蔑心態視之。

所謂「他山之石，可以攻錯」，面對中國城市建設與產業升級的成果，台灣應當抱持開放心態加以觀察與借鏡。如果因為意識形態而刻意迴避現實，台灣將錯失掌握世界變局的重要契機。

唯有知己知彼，務實思辨，才能在時代浪潮中穩住腳步，不被淘汰。真正的自信，不是來自否定他人，而是敢於面對現實、持續學習，並找回讓台灣繼續前行的力量。

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