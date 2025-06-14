是共商國是 或虛應故事

賴清德總統在就職周年談話中提到邀請在野黨主席聽取國安簡報，日昨府方突然拋出邀請在野兩黨黨主席十八日共商國是。共商國是與聽取國安簡報層次不同，要談哪些重大國是議題？同樣地未見具體議程與相關議題出現，反倒是為了要簽保密協議和「忠誠說」朝野先隔空交火，讓這場尋求朝野和解與共識的會談，先蒙上一層迷霧。

總統府發言人郭雅慧表示，首次國安簡報期獲兩黨正面回應，能助益在野領袖完整了解當前國家安全情勢，爭取共同努力的共識，盼不分黨派都能以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，攜手面對國家各項挑戰。似乎府方對這場朝野會談的定位就只是狹義的國安。

問題是國安簡報真的能如實與完整地呈現給在野領袖？拿中美談判來說，川普急著要求與習近平通電話，終於在六月五日通上話了！至於九日至十日的中美協商，北京始終謹慎而不多話。相對於川普的夸夸其言，北京早已把框架畫好，就看美方如何去落實，所以川普所說的協議內容，當天美國股市的反應平平，因為世界各國與國際經貿市場早已見識到川普「ＴＡＣＯ本色」，更何況各國受到北京力抗川普的影響，在與美談判的策略上紛紛採取穩重且步步為營的模式與策略來和川普周旋。

川普的關稅戰對我方的衝擊，迄今未見賴政府有任何完整的對應策略，最新的中美談判發展我方又掌握多少？

其次，若是聽完國安簡報之後朝野能對上話，民眾黨主席黃國昌希望賴就應體察民意，針對人民所關心的重大議題來坦率交換意見。

國民黨主席朱立倫則表示，各項國安議題都不能排除，不能只是「單向交流」、「總統訓話」。只是未見到府方對此有所回應，合理懷疑，府方只想要做完國安簡報，後面的朝野對話的可能性明顯不是很高。

因為若要談因應川普關稅談判，儘管已經晚了，是否也該請在野兩黨提出與會學者專家名單，認真與務實討論我方未來可採取的因應措施與談判策略，讓共商國是真正對國家當前最迫切的危機尋出解方。光只是聽簡報，在野無法貢獻解方，只是行禮如儀而已。

最後，一個上午從九點到十二點能夠談什麼？賴政府若真有心傾聽在野心聲與民生疾苦，不妨密集幾次來和在野黨主席共商國內重大議題，真正表現出執政黨願意大和解、尋求最大共識。否則，表面的虛應故事，空談朝野團結，那就不必了！