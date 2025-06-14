朝野和解推國政 民主憲政才有救

在大罷免如火如荼進行之際，十二日總統府聯繫國民黨及民眾黨，邀約十八日進行國是會議。藍白雖對跨黨派共商國是持正面態度，但國民黨主席朱立倫也表示說，國家安全包含國防、經濟、能源、科技、社會安全等議題都不能夠排除，民眾黨也表示黨內須討論。

回顧賴清德總統去年就職演說，面對國會三黨不過半，賴總統表示將致力於「行政立法協調合作，共同推動國政」；立法院議事運作，應該遵守程序正義，多數尊重少數，少數服從多數，才能避免衝突，維持社會安定和諧。

然新政府就任一年來，府會黨運作缺乏溝通與互信，激烈互鬥、可謂慘不忍睹。執政者掌握國家資源，理應謙卑再謙卑，接受選舉結果，「民主是少數服從多數，多數尊重少數」，應尊重憲法賦予立院立法權、預算審議權及監督制衡職權，多溝通協調，做好施政；不宜為政黨利益，對立院三讀通過法案頻頻進行反制。甚或為取得國會多數、企圖提早改選，在立委任期未屆一年就由立院黨團發動全面罷免在野黨立委，破壞憲政體制及正常選舉制度。

為政治目的發動大罷免，是否違反行政中立？檢調介入調查、搜索、聲押在野黨黨部及人員，是否引發寒蟬效應？涉及兩岸政策主張，與當朝不同調就被抹紅，是否違反「言論自由」？且大罷免在立委就任未滿一年就發動，「知法玩法」是否違反選罷法？是否違憲？依公職人員選罷法，只要罷免投票百分之廿五贊成、且同意大於不同意就算通過。罷後需補選，浪費國家資源，造成社會動盪不安，是否違反民主真諦，造成憲政危機？

前總統陳水扁日前在「台灣民主的韌性與轉型」演講，表示不能意見與自己不同就是「ＸＸ同路人」、「清算不是對付在野的好方法」、「有權者要先讓步」；呂前副總統呼籲「當家的要做好善待在野黨」、「朝野對立，國家撕裂，絕對是禍不是福」；前行政院長謝長廷也表示，大罷免是「惡的循環」、「民主政治要相互妥協」。期望賴總統能以國家元首之尊，快速召集行政院長、立法院長及在野黨主席溝通協商，和解終止大罷免，貫徹民主真諦、解決憲政危機，才能達成總統國政目標「民主台灣，世界之光」。

盼賴總統能藉由此次國是會議，貫徹民主真諦、健全國家憲政體制運作，終止大罷免，強化施政團隊，減少官僚主義，展現政府改革魄力；朝野合作共同解決當前五缺（缺電、缺水、缺工、缺地、缺人才）及六失（政府失能、社會失序、立院失職、經濟失調、世代失落、台灣失去總體目標），並應速推動「兩岸和平交流、不要兵凶戰危」及檢討修正「能源政策」，建立經濟社會持續繁榮韌性；以人民利益為依歸，朝野和解、共推國政，為國家共創未來。