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館長大陸行 戳破民進黨謊言

聯合報／ 黃映溓／文史工作者（屏東市）

昔日立場親綠的台灣網紅「館長」陳之漢赴上海，ＹＴ直播破卅萬人觀看，他盛讚對岸的先進建設，感慨地說「上海原來跟台北一樣！」

事實上，館長此言差矣，今天的對岸中國，豈是一九八七年台灣開放赴陸探親之初的概況？時至今日，大陸雖然仍存在著嚴重的城鄉差距，但是曾經到過對岸一線城市的台灣鄉親卻不得不承認，大陸都會區的現代化建設實不可同日而語。

學生時代曾聽過大陸來台的老師口述，他童年跟著雙親隨國府撤退來台，早在廿世紀卅年代當他還小的時候，父母親就曾帶著他到上海戲院看電影。當時的「十里洋場」上海，中西文化交流匯聚，樣樣先進新穎；距今百年前，上海戲院就已鋪設地毯，安裝空調冷氣，採用沙發軟墊座椅。

對比稍早之前，綠營無腦立委曾戲謔揶揄「大陸高鐵座椅沒有靠背」，如此這般無厘頭的愚民謊話不攻自破，豈不自慚形穢？可悲的是這樣的謊言，深信不疑者竟大有人在。筆者幾年前曾到上海進行五天四夜的深度旅遊，對於上海的城市建設留下難忘的回憶，大樓矗立天際、公共建設先進；馬路兩旁露天的人行電梯步道，最讓我印象深刻。

館長此次大陸行戳破了民進黨長期以來詆譭醜化對岸、自我膨脹的漫天大謊，這下子「青鳥」的玻璃心恐怕要破碎得掉滿地。館長與羈押長達九個多月的民眾黨前主席柯文哲，兩人都曾經是擁護民進黨的人物，隨著柯棄綠轉白，館長也以具體行動戳破綠營謊言，對台灣社會未來的影響有待觀察。

館長 民進黨 上海

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